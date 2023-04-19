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Зоозащитница рассказала, почему в Ростове объявили охоту на уличных собак

19 апреля 2023, 06:33
Фото: rostov-gorod.ru/cc by sa4.0
Зоозащитница рассказала, почему в Ростове тратят миллионы на отлов безнадзорных собак
Отлов безнадзорных животных должен производиться организацией, обязательно имеющей статуса приюта. А ЦБЖ Ростова до сих пор не получил этот статус, сообщила RostovGazeta общественный инспектор в области обращения с безнадзорными животными Лариса Кандаурова.

СМИ сообщали, что в Ростове ищут подрядчика для отлова безнадзорных животных. В рамках контракта предстоит отловить 435 безнадзорных собак с территории донской столицы. На эти цели планируется направить порядка 1,7 миллиона рублей.

Эта информация вызвала у зоозащитников ряд вопросов.

«Откуда известна точная цифра безнадзорных собак? Разве у нас проводится мониторинг? Ведь метода по мониторингу безнадзорных животных — это достаточно сложный механизм», — отмечает Лариса Кандаурова.

В 2023 году с улиц в Ростове-на-Дону планируют отловить 435 бездомных собак
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Единственной организацией в Ростове, которая занимается отловом собак, является Центр безнадзорных животных. Именно этот Центр ищет сегодня подрядчиков для выполнения заказа.

Удивление зоозащиты вызывает факт раздробленности тендеров. То есть отдельно размещается тендер на отлов, отдельно — на возврат собак, отдельно — на их содержание и многое другое. А ведь в каждом тендере заложено выгодоприобретение.

«Я предполагаю, что денег на отлов собак тратится в разы больше, чем если бы ЦБЖ имел свой штат сотрудников. Это не нормально, когда на каждый взмах руки размещается отдельный тендер», — делится мнением общественный инспектор.

Зоозащитница добавляет, что это было сделано много лет назад, для того, чтобы уйти от коррупции.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему ростовские приюты полны травмированных животных. 

Избитые псы и слепые кошки: почему ростовские приюты полны травмированных животных
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