Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
СМИ сообщали, что в Ростове ищут подрядчика для отлова безнадзорных животных. В рамках контракта предстоит отловить 435 безнадзорных собак с территории донской столицы. На эти цели планируется направить порядка 1,7 миллиона рублей.
Эта информация вызвала у зоозащитников ряд вопросов.
«Откуда известна точная цифра безнадзорных собак? Разве у нас проводится мониторинг? Ведь метода по мониторингу безнадзорных животных — это достаточно сложный механизм», — отмечает Лариса Кандаурова.
Единственной организацией в Ростове, которая занимается отловом собак, является Центр безнадзорных животных. Именно этот Центр ищет сегодня подрядчиков для выполнения заказа.
Удивление зоозащиты вызывает факт раздробленности тендеров. То есть отдельно размещается тендер на отлов, отдельно — на возврат собак, отдельно — на их содержание и многое другое. А ведь в каждом тендере заложено выгодоприобретение.
«Я предполагаю, что денег на отлов собак тратится в разы больше, чем если бы ЦБЖ имел свой штат сотрудников. Это не нормально, когда на каждый взмах руки размещается отдельный тендер», — делится мнением общественный инспектор.
Зоозащитница добавляет, что это было сделано много лет назад, для того, чтобы уйти от коррупции.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему ростовские приюты полны травмированных животных.