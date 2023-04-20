25 апреля на «Иви» состоится премьера военной драмы «Позывной „Журавли“

«Я очень люблю военные картины! Для меня огромная честь и большая ответственность работать с таким сильным материалом! Я горжусь этой ролью, она научила меня многому: вместе с ней я еще больше вырос, переламывался, падал и снова вставал. Я благодарю каждого за свой вклад в это общее дело», — отметил актер Владимир Веревочкин.