25 апреля на «Иви» состоится премьера военной драмы «Позывной „Журавли“

Posted Сегодня, 17:55
Published Сегодня, 17:55
Modified Сегодня, 17:56
Updated Сегодня, 17:56
Фильм основан на реальных событиях 1943 года, которые происходили на Смоленском направлении фронта. Показ всех четырех серий картины запланирован еще до телевизионной премьеры на НТВ, пишет gorod55.ru.
Сильное и проникновенное кино на тему Великой Отечественной войны, снятое в советский период, повторить невозможно и не нужно. Об этом сказал Алексей Гореславский, генеральный директор ИРИ. Однако важно, что нынешнее поколение размышляет о войне: читает, пишет сценарии, снимает фильмы на своем киноязыке.
В картине снимались Владимир Веревочкин, Александр Бухаров, Игорь Угольников, Юлия Афанасьева, Михаил Евланов, Николай Самсонов, Мария Звонарева, Дмитрий Белоцерковский, Александр Обласов, Марк Вдовин, Бесо Гатаев, Сергей Пускепалис, Глеб Бочков, Степан Лапин, Марк-Малик Мурашкин, Ульяна Лукина, Алексей Шевченков, Сергей Чирков и другие.
«Я очень люблю военные картины! Для меня огромная честь и большая ответственность работать с таким сильным материалом! Я горжусь этой ролью, она научила меня многому: вместе с ней я еще больше вырос, переламывался, падал и снова вставал. Я благодарю каждого за свой вклад в это общее дело», — отметил актер Владимир Веревочкин.
Режиссерами сериала выступили Игорь Угольников и Александр Балахонов. Продюсированием картины совместно с Вадимом Задорожным занимался Игорь Угольников.
«Фронтовые разведчики — это бойцы невидимого фронта. Их война — ежедневная схватка со смертью. Изучая материалы и воспоминания тех времен, удивляюсь — сколько невероятной отваги было у фронтовых разведчиков. И теперь, особенно теперь, необходимо рассказывать и показывать молодому поколению историю подвигов наших дедов и прадедов», — сказал Игорь Угольников, написавший сценарий сериала и исполнивший одну из ролей.