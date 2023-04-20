Буцаев: РЭО разработал стандарт по экологизации форумов

По словам гендиректора ППК «РЭО» Дениса Буцаева, оператор и волонтёры движения «Делай!» выступают сквозными экологическими партнерами линейки форумов Росмолодежи. В минувшем году были экологизированы 18 масштабных мероприятий. В этом году предполагается охватить 25 форумов Росмолодёжи. Инструкция по экологизации должна помочь организаторам проводить массовые мероприятия без вреда для природы, пишет gorod55.ru.