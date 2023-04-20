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Буцаев: РЭО разработал стандарт по экологизации форумов

20 апреля 2023, 14:42
В Российском экологическом операторе завершили работу над стандартом по экологизации молодежных форумов. Инициатива разработана в рамках реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

По словам гендиректора ППК «РЭО» Дениса Буцаева, оператор и волонтёры движения «Делай!» выступают сквозными экологическими партнерами линейки форумов Росмолодежи. В минувшем году были экологизированы 18 масштабных мероприятий. В этом году предполагается охватить 25 форумов Росмолодёжи. Инструкция по экологизации должна помочь организаторам проводить массовые мероприятия без вреда для природы, пишет gorod55.ru.

Впервые стандарт по экологизации был представлен на открытии сезона молодежных форумов в России. Помимо этого, о нём рассказали на «Мастерской сотрудничества» — образовательной программе для дирекций молодёжных форумов.

PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко подчеркнул важность максимально экологичного проведения мероприятий. Речь идёт о снижении углеродного следа, антропогенной нагрузки. Также это означает привитие участникам форумов экологических привычек.

Глава экодвижения «Делай!» и молодежных проектов РЭО Андрей Руднев заявил, что подготовка мероприятий по экологическим стандартам подразумевает раздельный сбор мусора на площадках и проведение ответственных закупок. Также для таких форумов разрабатывается программа по экопросвещению участников.

По окончании сезона будет создан рейтинг экологичности молодёжных форумов, для чего будет проведена серия выездных аудитов. При соответствии пунктам чек-листа мероприятия будут получать баллы.



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