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Детский хирургический центр в Ростове-на-Дону построят до начала 2024 года

20 апреля 2023, 14:42
Фото: donland.ru
Детский хирургический центр в Ростове-на-Дону построят до 2024 года
В Ростове-на-Дону строительство детского хирургического центра должно завершиться в декабре 2023 года, сообщили в облправительстве.

Губернатор Василий Голубев побывал на стройплощадке, где пообщался с руководством медучреждения и подрядчиком. В данный момент готовность объекта составляет 67%.

Уже возвели корпус и сейчас ведется отделка фасадов и кровли, специалисты монтируют внутренние системы отопления, вентиляции, электро- и водоснабжения. Параллельно проводится установка окон, витражей и лифтов.

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Фото: donland.ru

В этом году хотят начать закупку оборудования, чтобы сразу установить его в учреждении.

Напомним, что госконтракт на строительство заключили в июле 2021 года, после этого началась активная фаза работ.

Площадь комплекса составит 54,5 тысячи квадратных метров, в нем будут проводить прием несовершеннолетних пациентов.

Ранее стало известно, что реконструкцию Дворца спорта в Ростове завершат к 1 июля 2025 года.

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