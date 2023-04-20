Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Губернатор Василий Голубев побывал на стройплощадке, где пообщался с руководством медучреждения и подрядчиком. В данный момент готовность объекта составляет 67%.
Уже возвели корпус и сейчас ведется отделка фасадов и кровли, специалисты монтируют внутренние системы отопления, вентиляции, электро- и водоснабжения. Параллельно проводится установка окон, витражей и лифтов.
В этом году хотят начать закупку оборудования, чтобы сразу установить его в учреждении.
Напомним, что госконтракт на строительство заключили в июле 2021 года, после этого началась активная фаза работ.
Площадь комплекса составит 54,5 тысячи квадратных метров, в нем будут проводить прием несовершеннолетних пациентов.
Ранее стало известно, что реконструкцию Дворца спорта в Ростове завершат к 1 июля 2025 года.