Донские депутаты «Единой России» передали гвардейской бригаде снаряжение и амуницию

«Обычно мы встречаемся в других местах, например, в Мариуполе, Северодонецке, Лисичанске, Луганске. С бригадой общаемся достаточно давно, совместно выполняли задачи по ремонту газопроводов, по разминированию прилегающих территорий в указанных населенных пунктах. Мы понимаем, что действительно нужно ребятам», - отметил Владимир Ревенко, кандидат предварительного голосования.