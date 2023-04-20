Донские депутаты «Единой России» передали гвардейской бригаде снаряжение и амуницию

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Груз в расположение части привезли председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко, и кандидаты предварительного голосования: руководитель партийной фракции в донском парламенте Владимир Ревенко, депутат Законодательного Собрания Павел Бережной.
Александр Ищенко напомнил, что представители фракции «Единая Россия» в донском парламенте системно оказывают помощь разным подразделениям вооруженных сил РФ.
«Мы стараемся по заявкам воинских частей, по заявкам наших мобилизованных жителей области предоставлять им такую амуницию, такое оборудование, которое позволит, во-первых, защитить жизнь и здоровье наших ребят, а во-вторых, более эффективно выполнять поставленные задачи», - отметил он.
Депутаты-единороссы передали бойцам квадрокоптеры, тактические шлемы, прицелы ночного видения, тепловизионные прицелы, аптечки, планшеты, рации, сварочные аппараты, электрические инструменты, компрессоры, комплекты видеонаблюдения, маршрутизаторы, мультитестеры, мотопомпы, медикаменты, продукты питания. Всего 500 единиц различного оборудования и амуниции на сумму более 7 млн рублей.
Владимир Ревенко сообщил, что взаимодействие парламентариев с инженерной бригадой установлено давно, однако передача помощи на территории воинской части в Ростовской области произошла впервые.
«Обычно мы встречаемся в других местах, например, в Мариуполе, Северодонецке, Лисичанске, Луганске. С бригадой общаемся достаточно давно, совместно выполняли задачи по ремонту газопроводов, по разминированию прилегающих территорий в указанных населенных пунктах. Мы понимаем, что действительно нужно ребятам», - отметил Владимир Ревенко, кандидат предварительного голосования.
Парламентарий и кандидат предварительного голосования Павел Бережной добавил, что депутаты регулярно встречаются с семьями военнослужащих, помогают в решении бытовых и других вопросов.
Тема поддержки участников СВО и их семей является сегодня главной на предварительном голосовании «Единой России». Партия проводит его, чтобы определить своих кандидатов на будущих выборах в областное Законодательное Собрание.
Добавим, документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» подали уже более 300 дончан. В этом году отбор кандидатов пройдет в электронном формате, голосовать смогут все избиратели с 22 по 28 мая, через платформу pg .er. ru .