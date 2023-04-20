С 23 апреля по 31 мая этого года движение транспорта ограничат рядом со старым автовокзалом на проспекте Шолохова в Ростове. Проехать нельзя будет по кольцу Октябрьской площади, от Шолохова, 130 до Кривошлыковского переулка.