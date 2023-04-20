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Движение транспорта ограничат рядом со старым автовокзалом в Ростове

20 апреля 2023, 08:45
Фото: 1MI
Движение транспорта ограничат рядом со старым автовокзалом в Ростове
На месяц ограничат движение машин рядом со старым автовокзалом в Ростове, сообщили в администрации города.

С 23 апреля по 31 мая этого года движение транспорта ограничат рядом со старым автовокзалом на проспекте Шолохова в Ростове. Проехать нельзя будет по кольцу Октябрьской площади, от Шолохова, 130 до Кривошлыковского переулка.

Власти Ростова объясняют ограничения необходимостью прокладки коммуникаций на этом участке.

В Ростове ограничат движение на Театральной площади и Большой Садовой 1 мая
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Водителей просят заранее продумывать свой маршрут передвижения.

Ранее RostovGazeta рассказала, какие улицы перекроют в Ростове-на-Дону 23 апреля из-за забега «Ростовское кольцо». Спортивное мероприятие затронет почти все районы города.

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