Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
С 23 апреля по 31 мая этого года движение транспорта ограничат рядом со старым автовокзалом на проспекте Шолохова в Ростове. Проехать нельзя будет по кольцу Октябрьской площади, от Шолохова, 130 до Кривошлыковского переулка.
Власти Ростова объясняют ограничения необходимостью прокладки коммуникаций на этом участке.
Водителей просят заранее продумывать свой маршрут передвижения.
Ранее RostovGazeta рассказала, какие улицы перекроют в Ростове-на-Дону 23 апреля из-за забега «Ростовское кольцо». Спортивное мероприятие затронет почти все районы города.