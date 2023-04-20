Фонд Росконгресс и Курчатовский институт реализуют совместные проекты

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
В рамках стратегического научного партнёрства институт будет участвовать в формировании концепции, научной повестки мероприятий и списка участников. Также стороны будут сотрудничать в информационной сфере и оказывать друг другу консультационную и экспертную поддержку, пишет inkazan.ru.
Председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев отметил, что оба учреждения сотрудничают много лет. Вместе они работали на Конгрессе молодых учёных, ПМЭФ и на других мероприятиях. Нынешний договор – это формализация отношений.
По словам Стуглева, интерес к российской науке в мире не исчез. Конгрессно-выставочная деятельность подразумевает в том числе проведение научных форумов. Он заявил, что сотрудничество двух структур выведет эти мероприятия на более высокий уровень, что в итоге поспособствует развитию отечественной науки.
Директор Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» Марат Камболов выразил уверенность в успешном сотрудничестве сторон.
В свою очередь, советник Владимира Путина Антон Кобяков назвал мероприятия Фонда Росконгресс превосходными площадками для презентации новейших отечественных разработок. При этом он отметил, что Курчатовский институт способен значительно обогатить повестку мероприятий фонда. По мнению Кобякова, взаимодействие таких структур пойдёт на пользу России в рамках формирующегося многополярного мира.