Фонд Росконгресс и Курчатовский институт реализуют совместные проекты

По словам Стуглева, интерес к российской науке в мире не исчез. Конгрессно-выставочная деятельность подразумевает в том числе проведение научных форумов. Он заявил, что сотрудничество двух структур выведет эти мероприятия на более высокий уровень, что в итоге поспособствует развитию отечественной науки.