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Фура насмерть сбила пешехода на трассе в Ростовской области

20 апреля 2023, 10:54
Фото: Alexey8601/cc by sa/wikimedia.org
Фура насмерть сбила пешехода на трассе в Ростовской области
36-летний мужчина погиб после столкновения с фурой в Ростовской области, рассказали в ГИБДД России по региону.

Смертельная дорожная авария произошла на трассе «Волгоград — Каменск-Шахтинский» рано утром 19 апреля. 38-летний водитель грузовика МАН не заметил 36-летнего пешехода, который двигался вдоль проезжей части в попутном направлении. Большегруз налетел на мужчину и сбил.

В результате столкновения пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью.

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Правоохранительные органы расследуют обстоятельства трагического инцидента.

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