Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Смертельная дорожная авария произошла на трассе «Волгоград — Каменск-Шахтинский» рано утром 19 апреля. 38-летний водитель грузовика МАН не заметил 36-летнего пешехода, который двигался вдоль проезжей части в попутном направлении. Большегруз налетел на мужчину и сбил.
В результате столкновения пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью.
Правоохранительные органы расследуют обстоятельства трагического инцидента.
Ранее многотонный комбайн переехал ноги жителю Ростова-на-Дону.