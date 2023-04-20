Смертельная дорожная авария произошла на трассе «Волгоград — Каменск-Шахтинский» рано утром 19 апреля. 38-летний водитель грузовика МАН не заметил 36-летнего пешехода, который двигался вдоль проезжей части в попутном направлении. Большегруз налетел на мужчину и сбил.