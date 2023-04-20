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«Гудело что-то сначала»: ростовчане поделились предположениями о хлопке на СЖМ

20 апреля 2023, 20:30
Фото: pxhere.com
«Гудело что-то сначала»: ростовчане поделились предположениями о хлопке на СЖМ
Ростовчане строят предположения об источнике громкого хлопка, напугавшего жителей СЖМ 20 апреля, комментарии появились в сети «Вконтакте».

Напомним, вечером 20 апреля в соцсетях и мессенджерах стали появляться сообщения и видеозаписи от ростовчан, испуганных громким звуком хлопка на СЖМ.

Так как комментария от экстренных служб и местных органов власти не поступило, встревоженные ростовчане начали строить предположения о том, что стало причиной громкого хлопка.

Появилось видео вспышки и мощного хлопка, прогремевшего на СЖМ в Ростове 20 апреля
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«Гудело что-то сначала. Даже на домофоне слышно», «На Ростовском море свет отключился», «Самолёт? Сверхзвук?», «А вроде говорили что мы на красной зоне», — обсуждали ростовчане.

Однако нашлись и те, кто опроверг предположения о работе ПВО и даже полете самолета, объяснив звук перебоями в работе кабеля электроснабжения и грозой. 

«Где-то на силовом кабеле коротнуло. Ничего особенного. Не самолет это, точно. И не ПВО», — заметил один из местных жителей.

«Не расстраивайте людей, у многих уже кипиш в голове и сидят ракеты дальностью 300 километров ждут», «Все так боятся взрывов, что вышли на балконы посмотреть», «Так это неудачный запуск Илона Маска прилетел», — пошутили ростовчане.

Однако жители домов рядом с Шайбой заявили, что вовсе не слышали громкого хлопка или приняли его за взрыв обычных петард.

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