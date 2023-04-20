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Updated Сегодня, 02:33
В документах правительства Ростовской области говорится, что средняя заработная плата с января по ноябрь 2022 года выросла до 43,2 тысячи рублей. Это на 13,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В России же рост зарплат за этот период составил 12,7%.
На 1 декабря количество безработных в регионе достигало 11,1 тысячи человек, однако за год удалось трудоустроить 60 тысяч граждан. Также отмечается, что 2,4 тысячи местных жителей, у которых не было работы, направили на профессиональное обучение. К концу года служба занятости предоставила свыше 55 тысяч вакансий.
Между тем, и. о. замглавы администрации Ростова-на-Дону Юрий Овчинников сообщал, что в городе средняя начисленная зарплата за 2022 год составила 51 тысячу рублей. По его словам, за прошедший год данный показатель вырос на 11% благодаря социальному партнерству между мэрией, федерацией профсоюзов и объединением работодателей. Он также отметил, что минимальная зарплата по соглашению составляет 19,4 тысячи рублей, а уровень регистрируемой безработицы снизился до 0,3%.
Вместе с этим губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал о минимальном в истории уровне безработицы в 0,5% в 2022 году, а также об увеличении доходов бюджета на 14% и средних зарплат на почти 14%. В регионе сохраняется стабильная ситуация на рынке труда.
Согласно сообщению от HH.ru, Ростов-на-Дону занял 13-е место в России по уровню зарплат, которые предлагают работодатели.
Средняя предлагаемая зарплата в городе составляет 52,9 тысячи рублей, что на 5,3 тысячи рублей меньше, чем средняя по стране. Несмотря на это, на данный момент в Ростове-на-Дону доступно более 17 тысяч активных вакансий, причем по 19% из них предлагают зарплату свыше 100 тысяч рублей. В среднем по региону работодатели обещают выплачивать до 49,1 тысячи рублей.
По результатам исследования первые три места заняли Москва, Иркутск и Уфа, а Ростов-на-Дону оказался между Омском и Нижним Новгородом в рейтинге городов по уровню заработных плат.
В Минздраве региона заявляли, что зарплата медицинских работников в Ростовской области будет увеличена.
По информации СМИ, в связи с ростом средней зарплаты в регионе, доходы медработников должны стать выше, что подтвердил министр здравоохранения Юрий Кобзев, который также отметил, что зарплата врача должна составлять 200% от средней в регионе, а младшего и среднего медперсонала — 100%.
При этом глава министерства подчеркнул, что проводимая реформа здравоохранения не затронет кадры, и что каждый человек должен найти себя в новой структуре после ее реализации. Издания писали, что в первом полугодии 2022 года средняя зарплата медработников Ростовской области составила 65,5 тысячи рублей.
По словам главы Минобразования Ростовской области Андрея Фатеева, в регионе выросли зарплаты педагогов в среднем на шесть тысяч рублей благодаря увеличению окладов на 50% и введению стимулирующей выплаты для молодых специалистов.
Также в области запущена программа «Земский учитель», в рамках которой приезжие педагоги, работающие в селах, получают один миллион рублей.
По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, зарплата аграриев должна достичь среднего уровня по региону. В связи с этим он поручил Минсельхозу и муниципалитетам повысить оплату труда работников сельского хозяйства до среднего значения на Дону, которое на данный момент достигает 43,2 тысячи рублей, в то время как в отрасли сейчас она составляет около 40 тысяч рублей.
Голубев пояснил, что такой шаг необходим для стимулирования результативности аграриев, которые в настоящее время решают важную задачу обеспечения продовольственной безопасности. Повышение зарплаты будет проводиться в течение года.
Правительство Ростовской области объявило о повышении заработной платы для казаков-дружинников, начиная с этого года. Губернатор поручал внести предложения по увеличению зарплат в бюджет региона на годовой период.
Казаки выполняют различные функции, включая дежурство в пунктах временного размещения. Кроме того, они активно принимают участие в тушении лесных пожаров. Всего на повышение заработной платы казаков будет направлено 69 миллионов рублей. Ожидается, что благодаря этой инициативе, их заработки вырастут на более чем 25 процентов.
Ранее появилась информация, что жители в Ростовской области тратят в среднем на погашение ипотеки две трети зарплаты. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.