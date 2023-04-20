Между тем, и. о. замглавы администрации Ростова-на-Дону Юрий Овчинников сообщал, что в городе средняя начисленная зарплата за 2022 год составила 51 тысячу рублей. По его словам, за прошедший год данный показатель вырос на 11% благодаря социальному партнерству между мэрией, федерацией профсоюзов и объединением работодателей. Он также отметил, что минимальная зарплата по соглашению составляет 19,4 тысячи рублей, а уровень регистрируемой безработицы снизился до 0,3%.