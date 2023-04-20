Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Документы для участия в выборах главы администрации Таганрога подал министр образования Ростовской области Андрей Фатеев. Он заявил «Дон 24», что является уроженцем города, и он для него «не чужой».
Чиновник уточнил, что его документы рассмотрит конкурсная комиссия, которая и примет решение о назначении сити-менеджера Таганрога. Фатеев выразил надежду, что в выборах победит наиболее достойный кандидат.
Напомним, должность сити-менеджера Таганрога стала вакантной в начале апреля после отставки Михаила Солоницина.