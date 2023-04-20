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Министр образования Ростовской области Фатеев заявил о желании возглавить Таганрог

20 апреля 2023, 10:20
Фото: donland.ru
Министр образования Ростовской области Фатеев заявил о желании возглавить Таганрог
Министр образования Ростовской области Андрей Фатеев подал документы на участие в выборах сити-менеджера Таганрога, об этом чиновник рассказал журналистам.

Документы для участия в выборах главы администрации Таганрога подал министр образования Ростовской области Андрей Фатеев. Он заявил «Дон 24», что является уроженцем города, и он для него «не чужой».

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Чиновник уточнил, что его документы рассмотрит конкурсная комиссия, которая и примет решение о назначении сити-менеджера Таганрога. Фатеев выразил надежду, что в выборах победит наиболее достойный кандидат.

Напомним, должность сити-менеджера Таганрога стала вакантной в начале апреля после отставки Михаила Солоницина.

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#Алина Заярная#Таганрог#Ростовская область#Андрей Евгеньевич Фатеев#Администрация Таганрога#Выборы сити-менеджера Таганрога#Власть в Ростовской области
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