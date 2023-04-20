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МТС Банк поднял ставку до 8,2% по депозитам для предпринимателей

20 апреля 2023, 06:28
Фото: МТС Банк
Специальная акция МТС Банка рассчитана на поддержку новых клиентов из сферы малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, открывших в период с 1 апреля по 30 июня 2023 года расчётный счет в банке и разместивших свои денежные средства на депозите «Классический онлайн».

Эта категория клиентов получит надбавку в размере 1 п.п. к процентной ставке.

Открыть «Классический онлайн» можно непосредственно в клиент-банке на срок от 1 дня до 2 лет и на сумму от 50 тыс. до 30 млн рублей. В период действия акции процентная ставка по депозиту составит от 6 % до 8,2 % годовых в зависимости от суммы и срока размещения средств.

Еще один бонус для предприятий МСБ и индивидуальных предпринимателей – бесплатное открытие расчетного счета в МТС Банке с выбором удобного тарифа по рассчётно-кассовому обслуживанию в зависимости от характера и масштаба деятельности: от начинающего и сезонного до устойчивого бизнеса с регулярными операциями. Новые бизнес-клиенты могут так же воспользоваться дополнительными продуктами и услугами МТС Банка, например, установить эквайринг в торговой точке, открыть бизнес-карту к расчётному счету, взять кредит на обратные средства или на исполнение контракта, получить экспресс-гарантию.

Все подробности акции - на сайте МТС Банка.

 

#Елена Янкевич
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