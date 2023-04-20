МТС Банк поднял ставку до 8,2% по депозитам для предпринимателей

Еще один бонус для предприятий МСБ и индивидуальных предпринимателей – бесплатное открытие расчетного счета в МТС Банке с выбором удобного тарифа по рассчётно-кассовому обслуживанию в зависимости от характера и масштаба деятельности: от начинающего и сезонного до устойчивого бизнеса с регулярными операциями. Новые бизнес-клиенты могут так же воспользоваться дополнительными продуктами и услугами МТС Банка, например, установить эквайринг в торговой точке, открыть бизнес-карту к расчётному счету, взять кредит на обратные средства или на исполнение контракта, получить экспресс-гарантию.