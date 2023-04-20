Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Местные жители посетили Новостроенское кладбище и увидел, что с могил их родственников исчезли три надгробия. Сами памятники были сделаны из карельского гранита, стоимость каждого составила 85 тысяч рублей.
«Горожане обратились в полицию, в результате чего правоохранители выезжали на место. Вероятно, кладбищенские вандалы наладили перепродажу украденных надгробий», — говорится в публикации.
Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее в суде прокомментировали скандал с надгробной плитой в Ростове-на-Дону.