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Надгробные памятники начали массово похищать на кладбище в Ростовской области

20 апреля 2023, 08:46
Фото: ТГ канал batayskgorod
Надгробные памятники начали массово похищать на кладбище в Батайске
В Батайске на местном кладбище украли сразу несколько надгробных памятников с могил, сообщает Telegram-канал «Батайск город».

Местные жители посетили Новостроенское кладбище и увидел, что с могил их родственников исчезли три надгробия. Сами памятники были сделаны из карельского гранита, стоимость каждого составила 85 тысяч рублей.

«Горожане обратились в полицию, в результате чего правоохранители выезжали на место. Вероятно, кладбищенские вандалы наладили перепродажу украденных надгробий», — говорится в публикации.

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Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется. 

Ранее в суде прокомментировали скандал с надгробной плитой в Ростове-на-Дону.

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