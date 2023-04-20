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«Не отсасывать яд»: серпентолог рассказал, что делать ростовчанам после укуса змеи

20 апреля 2023, 06:58
Фото: Dillsoße/cc0/wikimedia.org
Эксперт рассказал, что делать ростовчанам после укуса змеи

Ростовский серпентолог Астафьев объяснил, нужно ли отсасывать яд после укуса змеи

После укуса неядовитой змеи будет болеть только место укуса без признаков интоксикации, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский серпентолог Яков Астафьев.

По словам серпентолога, к ядовитым змеям в Ростовской области относится только гадюка, а точнее три её подвида: гадюка степная, обыкновенная и гадюка Никольского.

«Если вас укусила змея не смешите пытаться отсосать яд или отрезать укушенный участок тела, как это делают в фильмах. Если змея ядовита, вам это не поможет, потому что яд уже успел попасть в кровь. Успокойтесь и попытайтесь определить, какая змея вас укусила», — советует Астафьев.

Серпентолог добавил, что после укуса гадюки у человека может подняться температура, участиться дыхание, начнётся боль в области сердца, появится тошнота. При появлении этих симптомов нужно вызвать скорую помощь или самостоятельно доставить укушенного в больницу.

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«Однозначно, нельзя употреблять алкоголь или пытаться обеззараживать им рану, накладывать жгуты. До встречи с врачом попытайтесь определить, какая змея вас укусила — это существенно ускорит поиск противоядия. Если у вас нет интоксикации, бледности, тахикардии — скорее всего, укус был нанесён неядовитой змеей. В этом случае нужно продезинфицировать рану и наблюдаться у врача до заживления», — говорит Яков Астафьев.

Он советует не двигаться после укуса змеи и пить больше воды.

Ранее RostovGazeta писала о том, что власти Таганрога просят жителей оставить в покое змей на Пушкинской набережной.

 

 

 

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#Анна Ивченко#Змеи в Ростовской области#Общество#Эксклюзив#Ростовская область#Ядовитые змеи#Ростов-на-Дону
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