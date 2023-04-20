«Однозначно, нельзя употреблять алкоголь или пытаться обеззараживать им рану, накладывать жгуты. До встречи с врачом попытайтесь определить, какая змея вас укусила — это существенно ускорит поиск противоядия. Если у вас нет интоксикации, бледности, тахикардии — скорее всего, укус был нанесён неядовитой змеей. В этом случае нужно продезинфицировать рану и наблюдаться у врача до заживления», — говорит Яков Астафьев.