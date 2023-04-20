Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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По словам серпентолога, к ядовитым змеям в Ростовской области относится только гадюка, а точнее три её подвида: гадюка степная, обыкновенная и гадюка Никольского.
«Если вас укусила змея не смешите пытаться отсосать яд или отрезать укушенный участок тела, как это делают в фильмах. Если змея ядовита, вам это не поможет, потому что яд уже успел попасть в кровь. Успокойтесь и попытайтесь определить, какая змея вас укусила», — советует Астафьев.
Серпентолог добавил, что после укуса гадюки у человека может подняться температура, участиться дыхание, начнётся боль в области сердца, появится тошнота. При появлении этих симптомов нужно вызвать скорую помощь или самостоятельно доставить укушенного в больницу.
«Однозначно, нельзя употреблять алкоголь или пытаться обеззараживать им рану, накладывать жгуты. До встречи с врачом попытайтесь определить, какая змея вас укусила — это существенно ускорит поиск противоядия. Если у вас нет интоксикации, бледности, тахикардии — скорее всего, укус был нанесён неядовитой змеей. В этом случае нужно продезинфицировать рану и наблюдаться у врача до заживления», — говорит Яков Астафьев.
Он советует не двигаться после укуса змеи и пить больше воды.
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