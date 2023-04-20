Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
В Роспотребнадзоре предупредили россиян о новой волне коронавируса. Рост заболеваемости ожидается в конце мая. Вероятно, он будет спровоцирован появлением и распространением штамма коронавируса «арктур». В России уже подтверждены четыре случая заболевания этим подвариантом.
Сообщается, что впервые «арктур» был выявлен в Индии, спровоцировав там новую волну распространения ковида. Штамм обладает высокой степенью заразности, однако протекает в легкой форме.
Вводить ограничения из-за распространения нового штамма в России пока не планируют.
Ранее обязательный ПЦР-тест для призывников отменили в Ростовской области.