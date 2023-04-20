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Новая волна коронавируса ожидается в Ростовской области в конце мая

20 апреля 2023, 07:26
Фото: Administración del Principado de Asturias/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Новая волна коронавируса ожидается в Ростовской области в конце мая
Из-за распространения штамма «арктур» в России, в том числе в Ростовской области, прогнозируется новая волна заболеваемости коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В Роспотребнадзоре предупредили россиян о новой волне коронавируса. Рост заболеваемости ожидается в конце мая. Вероятно, он будет спровоцирован появлением и распространением штамма коронавируса «арктур». В России уже подтверждены четыре случая заболевания этим подвариантом.

Сообщается, что впервые «арктур» был выявлен в Индии, спровоцировав там новую волну распространения ковида. Штамм обладает высокой степенью заразности, однако протекает в легкой форме.

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Вводить ограничения из-за распространения нового штамма в России пока не планируют.

Ранее обязательный ПЦР-тест для призывников отменили в Ростовской области.

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#Алина Заярная#Коронавирус в Ростовской области#Коронавирус#Коронавирус COVID-19#Пандемия коронавируса#Новая волна коронавируса в Ростовской области
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