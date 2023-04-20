В Роспотребнадзоре предупредили россиян о новой волне коронавируса. Рост заболеваемости ожидается в конце мая. Вероятно, он будет спровоцирован появлением и распространением штамма коронавируса «арктур». В России уже подтверждены четыре случая заболевания этим подвариантом.