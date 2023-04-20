Новый подвид COVID-19 не представляет угрозы здоровью, заявляет российский вирусолог

Один из них - «арктур», который был зафиксирован в России вместе с еще 610 мутантами, пишут NEWS.ru. Альтштейн заметил, что пока нет оснований говорить о какой-то особой заразности или опасности нового подвида. Несмотря на это, первые случаи заражения им были зафиксированы в России, а санитарное ведомство сообщило, что заболевание COVID-19 при «арктуре» протекает в легкой форме. Введение ограничений в связи с новым вариантом вируса не требуется, подчеркнули в РПН.