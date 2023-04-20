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Новый подвид COVID-19 не представляет угрозы здоровью, заявляет российский вирусолог

20 апреля 2023, 07:14
Российский вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что несмотря на то, что COVID-19 держится на невысоком уровне, постоянно появляются новые варианты вируса.

Один из них - «арктур», который был зафиксирован в России вместе с еще 610 мутантами, пишут NEWS.ru. Альтштейн заметил, что пока нет оснований говорить о какой-то особой заразности или опасности нового подвида. Несмотря на это, первые случаи заражения им были зафиксированы в России, а санитарное ведомство сообщило, что заболевание COVID-19 при «арктуре» протекает в легкой форме. Введение ограничений в связи с новым вариантом вируса не требуется, подчеркнули в РПН.

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