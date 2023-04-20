Около 330 жителей Ростовской области сдали кровь в Национальный день донора

Posted Сегодня, 17:50
Published Сегодня, 17:50
Modified Сегодня, 17:52
Updated Сегодня, 17:52
В четверг, 20 апреля, в Ростовской области отметили Национальный день донора крови. Каждый год более 20 тысяч дончан сдают свою кровь для помощи пациентам, по данным правительства, один донор способен помочь двум-трем реципиентам, так как кровь разделяют на компоненты.
Власти напомнили, что донором способен стать любой здоровый человек, чья масса тела превышает 50 килограммов, при этом до донации в течение двух-трех суток нельзя принимать лекарственные препараты сильного действия и пить алкоголь. Для сдачи крови потребуется паспорт с регистрацией на территории Ростовской области.
Только за 20 апреля донорами стали 328 дончан, благодаря чему заготовили 173 литра крови и ее компонентов.
Ранее жителей Ростовской области попросили сдать кровь для участников спецоперации.