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Около 330 жителей Ростовской области сдали кровь в Национальный день донора

20 апреля 2023, 17:50
Фото: pxhere.com
Около 330 жителей Ростовской области сдали кровь в Национальный день донора
В Ростовской области более 300 дончан сдали кровь в Национальный день донора, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

В четверг, 20 апреля, в Ростовской области отметили Национальный день донора крови. Каждый год более 20 тысяч дончан сдают свою кровь для помощи пациентам, по данным правительства, один донор способен помочь двум-трем реципиентам, так как кровь разделяют на компоненты.

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Власти напомнили, что донором способен стать любой здоровый человек, чья масса тела превышает 50 килограммов, при этом до донации в течение двух-трех суток нельзя принимать лекарственные препараты сильного действия  и пить алкоголь. Для сдачи крови потребуется паспорт с регистрацией на территории Ростовской области.

Только за 20 апреля донорами стали 328 дончан, благодаря чему заготовили 173 литра крови и ее компонентов.

Ранее жителей Ростовской области попросили сдать кровь для участников спецоперации.

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