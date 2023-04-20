Около 330 жителей Ростовской области сдали кровь в Национальный день донора

В четверг, 20 апреля, в Ростовской области отметили Национальный день донора крови. Каждый год более 20 тысяч дончан сдают свою кровь для помощи пациентам, по данным правительства, один донор способен помочь двум-трем реципиентам, так как кровь разделяют на компоненты.