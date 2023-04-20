Предпринимателям из Ростова упростят торговлю в онлайне

Для того, чтобы воспользоваться функционалом, необходимо перейти в раздел «Мои профили», нажать на «+», после чего можно присоединить уже существующий профиль или же сразу создать новый. Профили будут автоматически связаны и отображаться списком в верхней строчке меню личного кабинета в приложении, либо в выпадающем меню в веб-версии сайта. При входе пользователь будет попадать в тот профиль, где он был активен в последний раз.