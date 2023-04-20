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Предпринимателям из Ростова упростят торговлю в онлайне

20 апреля 2023, 07:00
Фото: piqsels.com
Ростовским предпринимателям вскоре станет проще управлять своим бизнесом в интернете, сообщили в пресс-службе Авито. На площадке начали тестировать инструмент, который позволяет связывать несколько профилей одного лица.

На практике это означает, что предприниматель который оказывает услуги в одном аккаунте и продает личные вещи в другом, сможет легко переключаться между аккаунтами. Один пользователь сможет объединить под одним логином до семи профессиональных аккаунтов и один личный. Функционал пока доступен тестовой группе, в течение года связать профили смогут все клиенты, сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Связка аккаунтов позволит переключаться между ними без ввода логина и пароля: будет действовать один пароль, телефонный номер и электронная почта, а проверка документов, пройденная в одном из аккаунтов, распространяется на все профили.

Внутри связки, помимо обычного профиля, можно создать до семи профессиональных — по одному в категориях «Товары», «Работа» и «Транспорт» и два в категориях «Недвижимость», «Услуги». При этом, если клиент откроет ваш профиль, он не узнает, что с ним связаны другие профили.

Для того, чтобы воспользоваться функционалом, необходимо перейти в раздел «Мои профили», нажать на «+», после чего можно присоединить уже существующий профиль или же сразу создать новый. Профили будут автоматически связаны и отображаться списком в верхней строчке меню личного кабинета в приложении, либо в выпадающем меню в веб-версии сайта. При входе пользователь будет попадать в тот профиль, где он был активен в последний раз.

По словам директора направления Trust& Safety Андрея Рыбинцева, новая функция будет полезна тем предпринимателям, которые активно пользуются площадкой и совершают много операций с разными видами услуг и товаров.

«При разработке нового функционала мы делали упор на простоте и удобстве его использования. Так, можно переключаться без авторизации, использовать один и тот же номер телефона, пройти проверку по документам один раз на все профили. С появлением связанных профилей исчезает проблема, связанная с тем, что пользователям приходилось создавать аккаунты под разные задачи», — сказал Рыбинцев.

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