Предпринимателям из Ростова упростят торговлю в онлайне

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На практике это означает, что предприниматель который оказывает услуги в одном аккаунте и продает личные вещи в другом, сможет легко переключаться между аккаунтами. Один пользователь сможет объединить под одним логином до семи профессиональных аккаунтов и один личный. Функционал пока доступен тестовой группе, в течение года связать профили смогут все клиенты, сообщили в пресс-службе маркетплейса.
Связка аккаунтов позволит переключаться между ними без ввода логина и пароля: будет действовать один пароль, телефонный номер и электронная почта, а проверка документов, пройденная в одном из аккаунтов, распространяется на все профили.
Внутри связки, помимо обычного профиля, можно создать до семи профессиональных — по одному в категориях «Товары», «Работа» и «Транспорт» и два в категориях «Недвижимость», «Услуги». При этом, если клиент откроет ваш профиль, он не узнает, что с ним связаны другие профили.
Для того, чтобы воспользоваться функционалом, необходимо перейти в раздел «Мои профили», нажать на «+», после чего можно присоединить уже существующий профиль или же сразу создать новый. Профили будут автоматически связаны и отображаться списком в верхней строчке меню личного кабинета в приложении, либо в выпадающем меню в веб-версии сайта. При входе пользователь будет попадать в тот профиль, где он был активен в последний раз.
По словам директора направления Trust& Safety Андрея Рыбинцева, новая функция будет полезна тем предпринимателям, которые активно пользуются площадкой и совершают много операций с разными видами услуг и товаров.
«При разработке нового функционала мы делали упор на простоте и удобстве его использования. Так, можно переключаться без авторизации, использовать один и тот же номер телефона, пройти проверку по документам один раз на все профили. С появлением связанных профилей исчезает проблема, связанная с тем, что пользователям приходилось создавать аккаунты под разные задачи», — сказал Рыбинцев.