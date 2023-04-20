Роман Юнеман о помощи Донбассу: Считаю это своим долгом

Юнеман отметил, что несмотря на то, что боевые действия привели к разрушению большей части зданий в Мариуполе, жители города продолжают жить там и строить новые дома. Он также выразил своё удивление тем, что местные власти не предпринимали меры, чтобы решить проблему с отсутствием центрального отопления. В связи с этим Роман Юнеман и его команда доставили около 30 тысяч электрических обогревателей в Мариуполь и 5 тысяч в Северодонецк до начала марта.