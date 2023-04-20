Роман Юнеман о помощи Донбассу: Считаю это своим долгом

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Юнеман отметил, что несмотря на то, что боевые действия привели к разрушению большей части зданий в Мариуполе, жители города продолжают жить там и строить новые дома. Он также выразил своё удивление тем, что местные власти не предпринимали меры, чтобы решить проблему с отсутствием центрального отопления. В связи с этим Роман Юнеман и его команда доставили около 30 тысяч электрических обогревателей в Мариуполь и 5 тысяч в Северодонецк до начала марта.
«Любая война заканчивается миром рано или поздно, вопрос в его условиях. Я не хочу, чтобы Россия катастрофически проиграла. По двум причинам: во-первых, потому, что внутри России это приведет к нестабильности, с моей точки зрения, к потенциалу гражданской войны, — это плодить еще больше насилия. А во-вторых, потому, что те территории, где я был — Мариуполь, Донецк, Северодонецк, Крым — эти люди хотят жить в России», — отметил Юнеман; «… И тем, кто собирает как раз-таки парням на передке на коптеры, на что-то еще, в целом я их выбор уважаю, это хорошая деятельность, просто лично я для себя избрал историю про сокращение финального счета», — дополнил политик.
Роман Юнеман также высказал свою позицию по поводу победы России. Для него лично это означает сохранение Российской Федерации в её конституционных границах и ядерного оружия. Он считает, что мирный договор, который поможет избежать конфликта с Украиной в течение следующих 30 лет, также важен.
«…Победой для меня будет такая история, при которой не будет следующей войны через два, три, четыре, десять лет, а хотя бы все это отложится на долгий срок. Важную еще вещь добавлю, что в смысле традиционном, в котором победа подразумевает состояние „после войны лучше, чем до войны“, такой победы с самого начала не просматривается», — поделился политик. «Но из нынешних опций, которые я вижу, я за наименее плохой сценарий. Его, наверное, можно окрестить победой, хотя у меня язык не поворачивается это назвать победой», — прокомментировал Юнеман.
Политику также был задан вопрос о том, как бы он проголосовал по законопроекту об электронных повестках, если бы он был депутатом Госдумы. Он ответил, что в таком случае проголосовал бы против данного законопроекта по двум причинам.
«С одной стороны, понятное дело, цифровизация рано или поздно добралась бы до военкоматов, это когда-нибудь случилось бы. То есть я любитель эффективности, я когда вижу, что что-то оптимизируется, я все равно немножко радуюсь. А второе. Эта история с цифровыми повестками будет использоваться так или иначе все равно для новой волны мобилизации. Видимо, под это все делается», — считает политик.
В завершении Роман Юнеман отметил, что он не получал угроз в свой адрес на данный момент. Однако он признал, что беспокойство за свою жизнь присутствует у него давно, начиная с самого начала его профессиональной деятельности.
«Беспокоюсь. Мы принимаем меры. По крайней мере никого больше с сумками на лекции пускать не будем. А что делать?.. В общем, трешевый был год в этом плане. Потому что одни говорят: „В смысле ты говоришь, что не надо было начинать? Нет-нет, надо было“. Или, наоборот, тебе говорят: „Как ты там желаешь победы России?“ Я говорю: к сожалению, я считаю, что это тяжелое горе, но надо же как-то из него выбираться», — резюмировал политик.