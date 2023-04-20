Россия в рамках председательства в ЕАЭС проведет ряд ключевых мероприятий

Posted Сегодня, 19:17
Published Сегодня, 19:17
Modified Сегодня, 19:19
Updated Сегодня, 19:19
На брифинге 20 апреля заместитель председателя Правительства России Алексей Оверчук озвучил приоритеты российского председательства в ЕАЭС.
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин определил основные задачи для Евразийского экономического союза в год председательства в своем обращении к главам государств — членов ЕАЭС.
В мае пройдут мероприятия, в которых примут участие главы государств, а в июне — главы правительств стран союза. Евразийский экономический форум состоится 24 — 25 мая. В работе форума примут участие не менее 2 тысяч человек. Он будет посвящен научно-техническому сотрудничеству, финансам, промышленности, агропромышленному комплексу, климату, энергетике, техническому регулированию, развитию внутреннего рынка союза, электронной торговле, таможенному регулированию и региональному сотрудничеству.
В июне состоится Евразийский межправительственный совет и выставка «Евразия — наш дом», на которой будут представлены совместные проекты промышленной кооперации предприятий стран Евразии. Также пройдет заседание Совета глав правительств СНГ.
Кроме того, запланировано проведение второго Молодежного форума СНГ и ЕАЭС, который направлен на развитие связей между странами и предоставление возможностей молодым предпринимателям для использования преимуществ интеграции. На молодежном форуме примут участие 150 молодых людей из государств — членов Содружества Независимых Государств.