Россия в рамках председательства в ЕАЭС проведет ряд ключевых мероприятий

В мае пройдут мероприятия, в которых примут участие главы государств, а в июне — главы правительств стран союза. Евразийский экономический форум состоится 24 — 25 мая. В работе форума примут участие не менее 2 тысяч человек. Он будет посвящен научно-техническому сотрудничеству, финансам, промышленности, агропромышленному комплексу, климату, энергетике, техническому регулированию, развитию внутреннего рынка союза, электронной торговле, таможенному регулированию и региональному сотрудничеству.