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Россия в рамках председательства в ЕАЭС проведет ряд ключевых мероприятий

20 апреля 2023, 19:17
Фото: photo.roscongress.org
В 2023 году Россия председательствует в органах Евразийского экономического союза, включая Высший Евразийский экономический совет, Евразийский межправительственный совет и Совет Евразийской экономической комиссии.

На брифинге 20 апреля заместитель председателя Правительства России Алексей Оверчук озвучил приоритеты российского председательства в ЕАЭС.

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин определил основные задачи для Евразийского экономического союза в год председательства в своем обращении к главам государств — членов ЕАЭС.

В мае пройдут мероприятия, в которых примут участие главы государств, а в июне — главы правительств стран союза. Евразийский экономический форум состоится 24 — 25 мая. В работе форума примут участие не менее 2 тысяч человек. Он будет посвящен научно-техническому сотрудничеству, финансам, промышленности, агропромышленному комплексу, климату, энергетике, техническому регулированию, развитию внутреннего рынка союза, электронной торговле, таможенному регулированию и региональному сотрудничеству.

В июне состоится Евразийский межправительственный совет и выставка «Евразия — наш дом», на которой будут представлены совместные проекты промышленной кооперации предприятий стран Евразии. Также пройдет заседание Совета глав правительств СНГ.

Кроме того, запланировано проведение второго Молодежного форума СНГ и ЕАЭС, который направлен на развитие связей между странами и предоставление возможностей молодым предпринимателям для использования преимуществ интеграции. На молодежном форуме примут участие 150 молодых людей из государств — членов Содружества Независимых Государств.

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