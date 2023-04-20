Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Канал разместил карту и показал территории возможного поражения украинскими ракетами и беспилотниками. Ростовская область попала в «красную» зону.
«Наступление ВСУ уже не за горами, хотя это пытаются скрыть западные СМИ. Вполне возможно, что Киеву передали дальнобойные ракеты ATACMS, которые могут преодолеть расстояние в 300 километров», — сказано в сообщении.
Отмечается, что Украина якобы может использовать и беспилотники самолетного типа, которые могут нанести урон нефтебазам или электростанциям. Однако официальной информации об этом не появлялось, она уточняется.
Ранее ростовский депутат Александр Бородай рассказал, когда может завершиться спецоперация.