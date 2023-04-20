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Ростов-на-Дону попал в «красную» зону поражения украинскими ракетами и беспилотниками

20 апреля 2023, 10:18
Фото: U.S. Army Environmental Command/сс by/flickr.com
Ростов-на-Дону попал в красную зону поражения украинскиими ракетами и беспилотниками

Ростов-на-Дону включили в «красную» зону для поражения украинскими ракетами и БПЛА

Ростов-на-Дону попал в «красную» зону поражения ракетами и беспилотными летательными аппаратами ВСУ, сообщает Telegram-канал Readovka.

Канал разместил карту и показал территории возможного поражения украинскими ракетами и беспилотниками. Ростовская область попала в «красную» зону.

«Наступление ВСУ уже не за горами, хотя это пытаются скрыть западные СМИ. Вполне возможно, что Киеву передали дальнобойные ракеты ATACMS, которые могут преодолеть расстояние в 300 километров», — сказано в сообщении.

Фото: ТГ канал readovkanews
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Отмечается, что Украина якобы может использовать и беспилотники самолетного типа, которые могут нанести урон нефтебазам или электростанциям. Однако официальной информации об этом не появлялось, она уточняется.

Ранее ростовский депутат Александр Бородай рассказал, когда может завершиться спецоперация.

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