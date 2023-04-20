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Ростовчане заявили об укладке асфальта в лужи

20 апреля 2023, 05:28
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону дорожники уложили асфальт в лужи, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

По их словам, на улице Особенной проводили ремонт дорог и заделывали ямы, в которых была вода. В результате через некоторое время дорожное покрытие испортилось и здесь снова появились ямы.

«Улица Особенная, только отремонтировали и она уже опять сломалась… Деньги госбюджетные тратят впустую», — написали горожане.

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Пользователи в комментариях заявили, что подобные проблемы есть и в других частях города.

«Да все нормально, осенью отремонтируют ремонт», — пошутили ростовчане.

Ранее власти попросили военную прокуратуру отремонтировать разбитую дорогу в Ростове.

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