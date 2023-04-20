Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
По их словам, на улице Особенной проводили ремонт дорог и заделывали ямы, в которых была вода. В результате через некоторое время дорожное покрытие испортилось и здесь снова появились ямы.
«Улица Особенная, только отремонтировали и она уже опять сломалась… Деньги госбюджетные тратят впустую», — написали горожане.
Пользователи в комментариях заявили, что подобные проблемы есть и в других частях города.
«Да все нормально, осенью отремонтируют ремонт», — пошутили ростовчане.
Ранее власти попросили военную прокуратуру отремонтировать разбитую дорогу в Ростове.