rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:13

Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 08:15

Updated Сегодня, 08:15

Изображение материала

Ростовчанин Сергей Жигунов рассказал, зачем притворялся бомжом в Черногории

20 апреля 2023, 08:13
Фото: ТГ канал ZhigunovSergey
Ростовчанин Сергей Жигунов рассказал, зачем притворялся бомжом в Черногории
Ростовчанин Сергей Жигунов едва не угодил в участок, притворяясь бомжом в Черногории, об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Уроженец Ростова-на-Дону, актер Сергей Жигунов рассказал, как участвовал в съемках фильма в Черногории. Он играл миллионера, притворяющегося бомжом. На съемочной площадке артист большую часть времени находился в потрепанных и старых вещах.

Молчащий об СВО ростовский актер Сергей Жигунов оказался в центре скандала
Узнать подробнее

В один из дней съемок Жигунову нужно было сходить в аптеку. Он решил не переодеваться, а пойти сразу в костюме своего персонажа. Однако в аптеке обслуживать актера в одежде бомжа отказались и вызвали полицию. «Правда полицейские оказались сообразительнее провизоров, поверили, что артист и быстро отпустили», — заключил Жигунов.

Ранее ростовчанин Жигунов рассказал, как его испугалась женщина у могилы.

Читайте также:
Молчащий о СВО ростовчанин Жигунов рассказал, как его испугалась женщина у могилыМолчащий о СВО ростовчанин Сергей Жигунов пообещал снять фильм с мальчиком из ДНРЗвезда «Моей прекрасной няни» рассказал, сколько ему платил ростовчанин Жигунов
#Алина Заярная#Ростовские знаменитости#Последние новости Ростова на сегодня#Новости#Ростов-на-Дону#Жигунов#Сергей Жигунов
Подпишитесь
Стало известно о задержании УАЗ в Ростовской области, груженного взрывчаткой
Сегодня, 06:50
Путин потребовал срочно решить проблему многокилометровых заторов на КПП в Гуково
Вчера, 15:42
Волонтер Мезинов заявил, что хочет массово вывезти детей из ЛНР в Ростовскую область
Сегодня, 07:00
«Не отсасывать яд»: серпентолог рассказал, что делать ростовчанам после укуса змеи
Сегодня, 06:58
Логвиненко рассказал, как улучшат транспортное обеспечение Суворовского в Ростове
Сегодня, 06:34
Ростовчан приятно удивит цветочная ярмарка «Весенний сад»
18 апреля 12:05