Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Уроженец Ростова-на-Дону, актер Сергей Жигунов рассказал, как участвовал в съемках фильма в Черногории. Он играл миллионера, притворяющегося бомжом. На съемочной площадке артист большую часть времени находился в потрепанных и старых вещах.
В один из дней съемок Жигунову нужно было сходить в аптеку. Он решил не переодеваться, а пойти сразу в костюме своего персонажа. Однако в аптеке обслуживать актера в одежде бомжа отказались и вызвали полицию. «Правда полицейские оказались сообразительнее провизоров, поверили, что артист и быстро отпустили», — заключил Жигунов.
Ранее ростовчанин Жигунов рассказал, как его испугалась женщина у могилы.