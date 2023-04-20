В один из дней съемок Жигунову нужно было сходить в аптеку. Он решил не переодеваться, а пойти сразу в костюме своего персонажа. Однако в аптеке обслуживать актера в одежде бомжа отказались и вызвали полицию. «Правда полицейские оказались сообразительнее провизоров, поверили, что артист и быстро отпустили», — заключил Жигунов.