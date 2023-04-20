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Ростовский олигарх Саввиди упал на 15 строчек в рейтинге Forbes

20 апреля 2023, 08:44
Фото: donland.ru
Ростовский олигарх Саввиди упал на 15 строчек в рейтинге Forbes
Ростовский предприниматель и инвестор Иван Саввиди занял 71-е место в топе самых богатых российских миллиардеров, рейтинг составляло издание Forbes.

В рейтинге российских миллиардеров ростовский предприниматель и владелец «Группы Агроком» Иван Саввиди занял 71-е место. Годом ранее он занимал 56-ю строчку. При этом состояние бизнесмена увеличилось до 1,7 миллиарда долларов. Это на 100 миллионов больше, чем в 2022 году.

Уточняется, что при подсчете состояния учитывались и доходы членов семьи Ивана Саввиди.

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Саввиди 64 года. Он родился в Грузии. В 1988 году окончил Ростовский университет народного хозяйства. Главным источником его состояния Forbes указывает инвестиции, а не прибыль от агробизнеса.

Напомним, в рейтинге богатейших людей мира Саввиди занимает 1725-е место.

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