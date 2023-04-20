В рейтинге российских миллиардеров ростовский предприниматель и владелец «Группы Агроком» Иван Саввиди занял 71-е место. Годом ранее он занимал 56-ю строчку. При этом состояние бизнесмена увеличилось до 1,7 миллиарда долларов. Это на 100 миллионов больше, чем в 2022 году.