Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
По словам собеседника, сегодня существует ряд мнений, которые склоняются к тому, что СВО надо заканчивать.
«Но мы не имеем на это права. Если сейчас все закончить, то мы оставим нашим поколениям большое горе. Это будет катастрофа. И веру там попрали, и русский язык там запрещают. А сейчас и вовсе все это приняло звериные масштабы», — отмечает Юрий Мезинов.
Спикер разъясняет, что необходимо ликвидировать существующую угрозу.
«И даже угрозу не российскому государству, а русскому народу, проживающему на исторически русской территории. Мы должны освободить русских граждан от гнета и унижения», — уверен собеседник.
Подробнее в материале: «Надо идти до конца»: ростовский доброволец Мезинов рассказал о ситуации в зоне СВО