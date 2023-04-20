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Published Сегодня, 10:56

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Ростовский волонтер Мезинов рассказал, когда закончится спецоперация на Украине

20 апреля 2023, 10:56
Фото: 1MI
Ростовский волонтер рассказал, когда закончится спецоперация
Спецоперация может закончится только после нашей победы, сообщил RostovGazeta руководитель гуманитарной миссии Юрий Мезинов.

По словам собеседника, сегодня существует ряд мнений, которые склоняются к тому, что СВО надо заканчивать.

«Но мы не имеем на это права. Если сейчас все закончить, то мы оставим нашим поколениям большое горе. Это будет катастрофа. И веру там попрали, и русский язык там запрещают. А сейчас и вовсе все это приняло звериные масштабы», — отмечает Юрий Мезинов.

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Спикер разъясняет, что необходимо ликвидировать существующую угрозу.

«И даже угрозу не российскому государству, а русскому народу, проживающему на исторически русской территории. Мы должны освободить русских граждан от гнета и унижения», — уверен собеседник.

Подробнее в материале: «Надо идти до конца»: ростовский доброволец Мезинов рассказал о ситуации в зоне СВО

«Надо идти до конца»: ростовский доброволец Мезинов рассказал о ситуации в зоне СВО
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