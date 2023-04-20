«Но мы не имеем на это права. Если сейчас все закончить, то мы оставим нашим поколениям большое горе. Это будет катастрофа. И веру там попрали, и русский язык там запрещают. А сейчас и вовсе все это приняло звериные масштабы», — отмечает Юрий Мезинов.