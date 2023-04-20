Ряженый дончанин тряс с фур «дань» под видом сотрудника Ространснадзора

При этом безработный каменчанин Нетяженко был одет в форму сотрудника Ространснадзора и выдавал себя за инспектора. Он потребовал с водителя 30 тысяч рублей за непривлечение его к административной ответственности, после чего в отношении Нетяженко возбудили дело по обвинению в мошенничестве.