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Ряженый дончанин тряс с фур «дань» под видом сотрудника Ространснадзора

20 апреля 2023, 12:51
Фото: rosavtodor.gov.ru
Ряженый дончанин тряс с фур «дань» под видом сотрудника Ространснадзора

Переодетый в инспектора Ространснадзора дончанин требовал взятки с водителей фур

В Ростовской области безработного жителя Каменска-Шахтинского осудили за сбор «дани» с проезжающих фур в форме сотрудника Ространснадзора, об этом сообщили в пресс-службе УФСБ региона.

В Ростовской области осудили жителя Каменска-Шахтинского, который переодевался в сотрудника надзорного органа ради сбора взяток с водителей грузовиков.

Сообщается, что силовики задержали Александра Нетяженко при получении взятки от водителя фуры, которая якобы превысили максимально допустимую массу погрузки.

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При этом безработный каменчанин Нетяженко был одет в форму сотрудника Ространснадзора и выдавал себя за инспектора. Он потребовал с водителя 30 тысяч рублей за непривлечение его к административной ответственности, после чего в отношении Нетяженко возбудили дело по обвинению в мошенничестве.

Каменский районный суд признал Нетяженко виновным и присудил ему 300 часов обязательных работ. Приговор обрел законную силу.

Ранее ряженый казак устроил танцы на крыше автомобиля.

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