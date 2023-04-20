Ряженый дончанин тряс с фур «дань» под видом сотрудника Ространснадзора

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
В Ростовской области осудили жителя Каменска-Шахтинского, который переодевался в сотрудника надзорного органа ради сбора взяток с водителей грузовиков.
Сообщается, что силовики задержали Александра Нетяженко при получении взятки от водителя фуры, которая якобы превысили максимально допустимую массу погрузки.
При этом безработный каменчанин Нетяженко был одет в форму сотрудника Ространснадзора и выдавал себя за инспектора. Он потребовал с водителя 30 тысяч рублей за непривлечение его к административной ответственности, после чего в отношении Нетяженко возбудили дело по обвинению в мошенничестве.
Каменский районный суд признал Нетяженко виновным и присудил ему 300 часов обязательных работ. Приговор обрел законную силу.
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