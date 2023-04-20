Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Канал пишет, что на снимке показана активность российской истребительной и бомбардировочной авиации, которая наносит удары по объектам ВСУ. Говорится, что идет также борьба с авиацией Украины.
Официальной информации об этом не поступало, она уточняется. В описании к Telegram-каналу говорится, что он принадлежит изданию «Русская весна».
Ранее ростовский депутат Александр Бородай рассказал, когда может завершиться спецоперация.
До этого жителям Ростовской области рассказали, как стать контрактниками.