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Спутник показал работу ВКС недалеко от границы с Ростовской областью

20 апреля 2023, 06:25
Фото: mil.ru
Спутник показал работу ВКС недалеко от границы с Ростовской областью
Спутник показал работу Воздушно-космических сил России в ЛНР, которая граничит с Ростовской областью, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Канал пишет, что на снимке показана активность российской истребительной и бомбардировочной авиации, которая наносит удары по объектам ВСУ. Говорится, что идет также борьба с авиацией Украины.

Фото: ТГ канал RVvoenkor
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Официальной информации об этом не поступало, она уточняется. В описании к Telegram-каналу говорится, что он принадлежит изданию «Русская весна».

Ранее ростовский депутат Александр Бородай рассказал, когда может завершиться спецоперация.

До этого жителям Ростовской области рассказали, как стать контрактниками.

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