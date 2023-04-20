rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:35

Published Сегодня, 07:35

Modified Сегодня, 07:37

Updated Сегодня, 07:37

Изображение материала

Стало известно, какой тип взрывчатки находился в УАЗе, задержанном под Ростовом

20 апреля 2023, 07:35
Фото: Pfc. Lukas J. Blom. http://www.usmc.mil/cc0/wikimedia.org
Названы подробности задержания на Дону мобилизованного с тротиловыми шашками
В Ростовской области задержали мобилизованного, который в своем автомобиле провозил взрывчатые вещества, сообщает Telegram-канал Baza.

Канал написал, что 30-летний мужчина из Кабардино-Балкарии ехал на своем УАЗе по дороге Ростов-Таганрог и его остановили для досмотра транспорта. Говорится, что в салоне нашли запрещенный к перевозке груз.

«В машине лежали 10 тротиловых шашек и два взрывателя. Общая масса взрывчатки составила более трех килограммов», — сказано в публикации.

Стало известно о задержании УАЗ в Ростовской области, груженного взрывчаткой
Узнать подробнее

Канал уточнил, что сейчас началась проверка и может быть возбуждено уголовное дело. Комментариев об инциденте со стороны официальных структур не поступало, информация уточняется.

Ранее в Ростовской области назвали подробности задержания автобуса со взрывчаткой.

Читайте также:
В Ростовской области автобус, в котором нашли взрывчатку, ждали заранееВ Ростовской области рассказали, где спрятали взрывчатку в задержанном автобусеРостовские ученые создали крыс-киборгов, способных почуять онкологию и взрывчатку
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие#Взрывчатка в машине#Задержание мобилизованного#Преступление в Ростовской области
Подпишитесь
Стало известно о задержании УАЗ в Ростовской области, груженного взрывчаткой
Сегодня, 06:50
Путин потребовал срочно решить проблему многокилометровых заторов на КПП в Гуково
Вчера, 15:42
Волонтер Мезинов заявил, что хочет массово вывезти детей из ЛНР в Ростовскую область
Сегодня, 07:00
«Не отсасывать яд»: серпентолог рассказал, что делать ростовчанам после укуса змеи
Сегодня, 06:58
Логвиненко рассказал, как улучшат транспортное обеспечение Суворовского в Ростове
Сегодня, 06:34
Ростовчан приятно удивит цветочная ярмарка «Весенний сад»
18 апреля 12:05