Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Канал написал, что 30-летний мужчина из Кабардино-Балкарии ехал на своем УАЗе по дороге Ростов-Таганрог и его остановили для досмотра транспорта. Говорится, что в салоне нашли запрещенный к перевозке груз.
«В машине лежали 10 тротиловых шашек и два взрывателя. Общая масса взрывчатки составила более трех килограммов», — сказано в публикации.
Канал уточнил, что сейчас началась проверка и может быть возбуждено уголовное дело. Комментариев об инциденте со стороны официальных структур не поступало, информация уточняется.
Ранее в Ростовской области назвали подробности задержания автобуса со взрывчаткой.