Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
По данным канала, в конце марта на дороге Ростов — Таганрог остановили автомобиль, в котором находился 30-летний мужчина. В результате провели досмотр его «УАЗа».
«В салоне нашли 10 тротиловых шашек, а также 2 взрывателя. Всего мужчина перевозил более трех килограммов взрывчатки», — пишет канал.
Отмечается, что сейчас проводится проверка, которая может привести к возбуждению уголовного дела. Официальной информации об этом не было, она уточняется.
Ранее в Ростовской области назвали подробности задержания автобуса со взрывчаткой.