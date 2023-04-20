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Стало известно о задержании УАЗ в Ростовской области, груженного взрывчаткой

20 апреля 2023, 06:50
Фото: mil.ru
Стало известно о задержании мобилизованного в Ростовской области со взрывчаткой
В Ростовской области задержали мобилизованного из Кабардино-Балкарии, который пытался провезти 10 тротиловых шашек, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, в конце марта на дороге Ростов — Таганрог остановили автомобиль, в котором находился 30-летний мужчина. В результате провели досмотр его «УАЗа».

«В салоне нашли 10 тротиловых шашек, а также 2 взрывателя. Всего мужчина перевозил более трех килограммов взрывчатки», — пишет канал.

Фото: ТГ канал bazabazon
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Отмечается, что сейчас проводится проверка, которая может привести к возбуждению уголовного дела. Официальной информации об этом не было, она уточняется.

Ранее в Ростовской области назвали подробности задержания автобуса со взрывчаткой.

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