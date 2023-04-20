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Posted 20 апреля, 14:53

Published 20 апреля, 14:53

Modified Сегодня, 15:13

Updated Сегодня, 15:13

Станислав Николаев подарил Историческому музею копию известной иконы

20 апреля 2023, 14:53
Икона, с которой была сделана переданная музею копия, была написана ещё в четырнадцатом веке. Она называется «Спас Ярое око». Искусствоведы отмечают, что на этой иконе образ Спасителя имеет строгий вид.

Известно, что председатель совета директоров «Меркатор Холдинга» Станислав Николаев уже имеет опыт меценатства. Так, ранее он передал в дар собору Василия Блаженного икону «Спас Москворецкий». Произведение считалось утерянным — бизнесмен обнаружил и выкупил икону у антиквара.

Переданную музею копию «Спаса Ярое око» написал в 1852 году известный реставратор Николай Подключников. Эксперты сообщили, что он провёл первую реставрацию знаменитых икон Успенского собора на территории Московского Кремля.

По словам директора ГМИ Алексея Левыкина, копия иконы, выполненная именно Подключниковым, имеет огромную ценность для ГМИ и является знаковым подарком, потому что в фондах музея находится самая большая коллекция работ этого художника. Алексей Левыкин на церемонии передачи иконы заверил, что теперь многие смогут увидеть этот уникальный экспонат на выставках.

Напомним, Станислав Николаев возглавляет «Меркатор Холдинг» — крупнейшую российскую компанию, изготавливающую дорожную и коммунальную технику. Бизнесмен отмечен десятью государственными и региональными наградами, кроме должности в ООО «Меркатор Холдинг» он занимает пост гендиректора ЗАО «Трансстрой».

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