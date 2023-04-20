Станислав Николаев подарил Историческому музею копию известной иконы

По словам директора ГМИ Алексея Левыкина, копия иконы, выполненная именно Подключниковым, имеет огромную ценность для ГМИ и является знаковым подарком, потому что в фондах музея находится самая большая коллекция работ этого художника. Алексей Левыкин на церемонии передачи иконы заверил, что теперь многие смогут увидеть этот уникальный экспонат на выставках.