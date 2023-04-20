Posted Сегодня, 20:01
Published Сегодня, 20:01
Modified Сегодня, 20:10
Updated Сегодня, 20:10
Люди сообщили, что услышали громкий звук, напоминающий хлопок поздним вечером 20 апреля. По словам очевидцев, хлопок сопровождался яркой вспышкой. На автомобилях сработали сигнализации, а люди вышли на балконы и на улицу.
Кроме того, о хлопке сообщили жители улицы Королева. В региональном МЧС инцидент не прокомментировали, не поступало никаких пояснений и от местных властей. Информация уточняется.
Происшествие вызвало шквал сообщений в социальных сетях.
«Это наверно самолёт на сверхзвуковое переходил, потому что на Западном такой был грохот, что аж стёкла чуть не полопались. Может, конечно, и наше ПВО сбило ракету», — предположил один из комментаторов.
«Нашим в Ростове уже все равно, здесь что-то бухнет, и начинается пересчет, кто слышал, а кто нет», — заявил еще один местный житель, считающий, что подобные инциденты уже перестали кого-то удивлять.
Ранее Ростов-на-Дону попал в «красную» зону поражения ракетами и беспилотными летательными аппаратами ВСУ.