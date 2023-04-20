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«Стекла чуть не полопались»: мощный хлопок прогремел у «Шайбы» в Ростове 20 апреля

20 апреля 2023, 20:01
Фото: 1MI

Мощный хлопок прогремел у «Шайбы» в Ростове поздним вечером 20 апреля

В Ростове-на-Дону местные жители сообщили о мощном хлопке, который прогремел в районе рынка «Шайба»

Люди сообщили, что услышали громкий звук, напоминающий хлопок поздним вечером 20 апреля. По словам очевидцев, хлопок сопровождался яркой вспышкой. На автомобилях сработали сигнализации, а люди вышли на балконы и на улицу.

Кроме того, о хлопке сообщили жители улицы Королева. В региональном МЧС инцидент не прокомментировали, не поступало никаких пояснений и от местных властей. Информация уточняется.

Происшествие вызвало шквал сообщений в социальных сетях.

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«Это наверно самолёт на сверхзвуковое переходил, потому что на Западном такой был грохот, что аж стёкла чуть не полопались. Может, конечно, и наше ПВО сбило ракету», — предположил один из комментаторов.

«Нашим в Ростове уже все равно, здесь что-то бухнет, и начинается пересчет, кто слышал, а кто нет», — заявил еще один местный житель, считающий, что подобные инциденты уже перестали кого-то удивлять.

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