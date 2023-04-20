Tele2 выступит партнером спортивных соревнований IRONSTAR

С мая по октябрь мероприятия фестиваля пройдут в Анапе, Геленджике, Самаре, Завидове, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Сочи и Москве. В своих бренд-зонах и на главных экранах на IRONSTAR Tele2 запустит прямые трансляции соревнований. Для максимального комфорта спортсменов и болельщиков оператор установит камеры с обзором 360 градусов, это позволит не вставать на определенные точки дистанции, чтобы увидеть нужного участника. Следить за результатами «своего» спортсмена в режиме реального времени можно прямо на смартфоне, подключившись в определенный момент к нужной камере.