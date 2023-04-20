Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
Modified Сегодня, 05:52
Updated Сегодня, 05:52
Дождь начался на Вертолетном поле, из-за чего ливневки не смогли справиться со своей задачей. Это привело к затоплению дорог в районе Батуринской.
Проезжая часть полностью скрылась под водой, но это не помешало водителям продолжать движение. Пользователи в комментариях написали, что подобные ситуации происходят при каждом дожде.
«Зачем нужны эти ливневки, и так сойдет, главное сдать район», — заявляют горожане.
«А вот не надо было на древних курганах строить», — сообщают местные жители.
Ранее дома затопило в Ростове-на-Дону из-за ливней днем 14 апреля.