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Улица Батуринская в Ростове-на-Дону ушла под воду из-за ливней утром 20 апреля

20 апреля 2023, 05:48
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону из-за прошедших осадков подтопило дороги на улице Батуринской, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».

Дождь начался на Вертолетном поле, из-за чего ливневки не смогли справиться со своей задачей. Это привело к затоплению дорог в районе Батуринской.

Проезжая часть полностью скрылась под водой, но это не помешало водителям продолжать движение. Пользователи в комментариях написали, что подобные ситуации происходят при каждом дожде.

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«Зачем нужны эти ливневки, и так сойдет, главное сдать район», — заявляют горожане.

«А вот не надо было на древних курганах строить», — сообщают местные жители.

Ранее дома затопило в Ростове-на-Дону из-за ливней днем 14 апреля.

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