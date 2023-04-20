Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
Напомним, совсем недавно сообщалось, что по делу полицейской ОПГ проходят уже 33 подозреваемых. И их число продолжает расти.
Портал 161.py в беседе с собственными источниками выяснил, что силовики арестовали еще 10 подозреваемых, большинство из них отправились в СИЗО.
При этом расследование деятельности ростовских полицейских уже вывело силовиков на подозреваемых как в соседней Калмыкии, так и в Челябинской, Саратовской областях и Красноярском крае. По словам источника, некоторые из подозреваемых «сдавали» своих.
Кроме того, издание сообщило, что фигурантами по делу теперь проходят экс-начальник отдела МВД по Белокалитвинскому району Вячеслав Земба, подозреваемый в присвоении премий своих сотрудников, начальник отдела угрозыска ОП № 2 города Шахты Александр Стратонов и экс-замначальника ОП №2 Волгодонска Вячеслав Панарин. Последнего ранее подозревали в «крышевании» бюро ритуальных услуг, теперь к возможным обвинениям добавилось взяточничество.
Источник издания добавил, что силовики подозревают, что к деятельности ОПГ также были причастны сотрудники прокуратуры.
Напомним, эта информация пока не получила подтверждения в официальных источниках или правоохранительных органах, данные уточняются.