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В деле полицейской ОПГ Ростова число фигурантов выросло до 34 человек

20 апреля 2023, 15:15
Фото: фото для иллюстрации / murmansk.sledcom.ru
В деле полицейской ОПГ Ростова число фигурантов выросло до 34 человек
В Ростове в деле о незаконной деятельности полицейского ОПГ появились новые фигуранты, об этом сообщили местные СМИ.

Напомним, совсем недавно сообщалось, что по делу полицейской ОПГ проходят уже 33 подозреваемых. И их число продолжает расти.

Портал 161.py в беседе с собственными источниками выяснил, что силовики арестовали еще 10 подозреваемых, большинство из них отправились в СИЗО.

При этом расследование деятельности ростовских полицейских уже вывело силовиков на подозреваемых как в соседней Калмыкии, так и в Челябинской, Саратовской областях и Красноярском крае. По словам источника, некоторые из подозреваемых «сдавали» своих.

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Кроме того, издание сообщило, что фигурантами по делу теперь проходят экс-начальник отдела МВД по Белокалитвинскому району Вячеслав Земба, подозреваемый в присвоении премий своих сотрудников, начальник отдела угрозыска ОП № 2 города Шахты Александр Стратонов и экс-замначальника ОП №2 Волгодонска Вячеслав Панарин. Последнего ранее подозревали в «крышевании» бюро ритуальных услуг, теперь к возможным обвинениям добавилось взяточничество.

Источник издания добавил, что силовики подозревают, что к деятельности ОПГ также были причастны сотрудники прокуратуры.

Напомним, эта информация пока не получила подтверждения в официальных источниках или правоохранительных органах, данные уточняются.

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