В Новочеркасске могут закрыть церковь мормонов за несоблюдение пожарной безопасности

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Портал «Блокнот. Ростов» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщил, что в Новочеркасске могут закрыть отделение мормонской церкви.
Источник уточнил, что причиной возможного закрытия «Церкви Иисуса Христа святых последних дней» может стать регулярное нарушение требований пожарной безопасности. Так, известно, что церковь занимает помещения по адресу: проспект Платовский, 98А, однако там есть только один пожарный выход, а отделка помещений выполнена из легковоспламеняющихся материалов.
После выявления нарушений организация получила штраф размером 430 тысяч рублей, теперь, по данным источника, прокуратура планирует добиться закрытия организации через суд.
Под вопросом остаются и источники финансирования церкви. Только аренда помещений стоит около 120 тысяч рублей в месяц, и хотя мормоны утверждают, что организация существует за счет пожертвований, правоохранительные органы предполагают, что деятельность церкви финансируется из Москвы.
Напомним, мормоны являются религиозной и культурной группой, возникшей в США, связанной с ветвью святых последних дней. Последователи считают, что их церковью руководят живые апостолы и пророки, они строго воздерживаются от употребления кофе, табака и алкоголя, а внутри общины активно практикуется религиозная полигамия — многоженство.
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