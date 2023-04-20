В Новочеркасске могут закрыть церковь мормонов за несоблюдение пожарной безопасности

Источник уточнил, что причиной возможного закрытия «Церкви Иисуса Христа святых последних дней» может стать регулярное нарушение требований пожарной безопасности. Так, известно, что церковь занимает помещения по адресу: проспект Платовский, 98А, однако там есть только один пожарный выход, а отделка помещений выполнена из легковоспламеняющихся материалов.