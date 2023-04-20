rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:10

Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 12:12

Updated Сегодня, 12:12

Изображение материала

В Новочеркасске могут закрыть церковь мормонов за несоблюдение пожарной безопасности

20 апреля 2023, 12:10
Фото: Photobank MD/cc0/flickr.com
В Новочеркасске могут закрыть церковь мормонов за несоблюдение пожарной безопасности
В Новочеркасске могут закрыть мормонскую церковь из-за несоблюдения требований пожарной безопасности, об этом сообщили СМИ Ростовской области.

Портал «Блокнот. Ростов» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщил, что в Новочеркасске могут закрыть отделение мормонской церкви.

Источник уточнил, что причиной возможного закрытия «Церкви Иисуса Христа святых последних дней» может стать регулярное нарушение требований пожарной безопасности. Так, известно, что церковь занимает помещения по адресу: проспект Платовский, 98А, однако там есть только один пожарный выход, а отделка помещений выполнена из легковоспламеняющихся материалов.

После выявления нарушений организация получила штраф размером 430 тысяч рублей, теперь, по данным источника, прокуратура планирует добиться закрытия организации через суд.

Мормоны Ростовской области будут судиться с полицией Новороссийска
Узнать подробнее

Под вопросом остаются и источники финансирования церкви. Только аренда помещений стоит около 120 тысяч рублей в месяц, и хотя мормоны утверждают, что организация существует за счет пожертвований, правоохранительные органы предполагают, что деятельность церкви финансируется из Москвы.

Напомним, мормоны являются религиозной и культурной группой, возникшей в США, связанной с ветвью святых последних дней. Последователи считают, что их церковью руководят живые апостолы и пророки, они строго воздерживаются от употребления кофе, табака и алкоголя, а внутри общины активно практикуется религиозная полигамия — многоженство.

Ранее митрополит Меркурий призвал донских священников любить людей.

Читайте также:
Мормоны против полиции и картельный сговор: громкие дела августа в Ростовской областиЖители донского поселка попросили Путина не превращать единственную школу в церковьЦерковь отсудила 1 млн рублей у «кинувшего» ее ростовского бизнесмена
#Надежда Пустяк#Религия#Пожарная безопасность в Ростовской области#Прокуратура#Суд#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Новочеркасск#Пожар
Подпишитесь
Стало известно о задержании УАЗ в Ростовской области, груженного взрывчаткой
Сегодня, 06:50
Путин потребовал срочно решить проблему многокилометровых заторов на КПП в Гуково
Вчера, 15:42
Волонтер Мезинов заявил, что хочет массово вывезти детей из ЛНР в Ростовскую область
Сегодня, 07:00
«Не отсасывать яд»: серпентолог рассказал, что делать ростовчанам после укуса змеи
Сегодня, 06:58
Логвиненко рассказал, как улучшат транспортное обеспечение Суворовского в Ростове
Сегодня, 06:34
Ростовчан приятно удивит цветочная ярмарка «Весенний сад»
18 апреля 12:05