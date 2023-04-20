rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:17

Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

Изображение материала

В Ростове-на-Дону сорвали сроки реконструкции роддома №5

20 апреля 2023, 12:17
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону сорвали сроки реконструкции роддома №5
В Ростове-на-Дону подрядчик сорвал сроки реконструкции и открытия роддома №5, сообщают СМИ.

Контракт на проведение работ заключили в 2020 году на 982 миллиона рублей, однако сумма в дальнейшем увеличилась. В рамках проекта рабочие сначала снесли корпус, после чего возвели семиэтажное здание.

«В декабре 2022 года подрядчик должен был сдать объект, но сроки сорвал. В данный момент готовность обсервационного корпуса роддома оценивается в 98%», — пишет Donnews.

Компанию наказали за срыв сроков строительства комплекса «Юбилейный» в Ростове
Узнать подробнее

Отмечается, что точных сроков сдачи объекта пока нет.

Ране в Ростовской области сорвали сроки передачи для РПЦ здания Старочеркасского музея. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
В Ростовской области сорвали сроки передачи для РПЦ здания Старочеркасского музеяВ ЕР назвали регионы, где сорваны сроки проведения капремонтов в школахВласти Ростова обратились в прокуратуру из-за сорванных сроков подачи воды горожанам
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Реконструкция роддома#Ремонт в роддоме#Срыв сроков в Ростове
Подпишитесь
Стало известно о задержании УАЗ в Ростовской области, груженного взрывчаткой
Сегодня, 06:50
Путин потребовал срочно решить проблему многокилометровых заторов на КПП в Гуково
Вчера, 15:42
Волонтер Мезинов заявил, что хочет массово вывезти детей из ЛНР в Ростовскую область
Сегодня, 07:00
«Не отсасывать яд»: серпентолог рассказал, что делать ростовчанам после укуса змеи
Сегодня, 06:58
Логвиненко рассказал, как улучшат транспортное обеспечение Суворовского в Ростове
Сегодня, 06:34
Ростовчан приятно удивит цветочная ярмарка «Весенний сад»
18 апреля 12:05