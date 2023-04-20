Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Контракт на проведение работ заключили в 2020 году на 982 миллиона рублей, однако сумма в дальнейшем увеличилась. В рамках проекта рабочие сначала снесли корпус, после чего возвели семиэтажное здание.
«В декабре 2022 года подрядчик должен был сдать объект, но сроки сорвал. В данный момент готовность обсервационного корпуса роддома оценивается в 98%», — пишет Donnews.
Отмечается, что точных сроков сдачи объекта пока нет.
Ране в Ростовской области сорвали сроки передачи для РПЦ здания Старочеркасского музея. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.