В Ростове школу на 1650 учеников на улице Зорге откроют к 1 сентября

Posted Сегодня, 18:11
Published Сегодня, 18:11
Modified Сегодня, 18:13
Updated Сегодня, 18:13
По словам главы администрации города, новая школа, расположенная между улицами Зорге и Мильчакова, приступит к обучению сотен юных ростовчан уже с 1 сентября 2023 года.
До того момента рабочим за четыре месяца необходимо благоустроить дорогу, ведущую к школе. Пока что власти заняты конкурсными процедурами для выбора подрядчика, который займется работами на транспортном объекте между улицами Зорге и Мильчакова.
«До конца апреля будет заключен контракт с подрядной организацией на выполнение работ», — уточнил Алексей Логвиненко, добавив, что летом на заседании Думы на обсуждение вынесут инициативу о выделении средств на обустройство парковочных мест и поворотных полос на Мильчакова.
В случае поступления финансирования работы обещают выполнить до начала учебного 2023–2024 года.