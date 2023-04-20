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В Ростове школу на 1650 учеников на улице Зорге откроют к 1 сентября

20 апреля 2023, 18:11
Фото: Telegram Алексея Логвиненко
В Ростове школу на 1650 учеников на улице Зорге откроют к 1 сентября
В Ростове ко Дню Знаний обещают открыть одну из самых больших школ города, об этом сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

По словам главы администрации города, новая школа, расположенная между улицами Зорге и Мильчакова, приступит к обучению сотен юных ростовчан уже с 1 сентября 2023 года.

До того момента рабочим за четыре месяца необходимо благоустроить дорогу, ведущую к школе. Пока что власти заняты конкурсными процедурами для выбора подрядчика, который займется работами на транспортном объекте между улицами Зорге и Мильчакова.

Алексей Логвиненко: «Такого объема новых школ в Ростове не строили никогда»
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«До конца апреля будет заключен контракт с подрядной организацией на выполнение работ», — уточнил Алексей Логвиненко, добавив, что летом на заседании Думы на обсуждение вынесут инициативу о выделении средств на обустройство парковочных мест и поворотных полос на Мильчакова.

В случае поступления финансирования работы обещают выполнить до начала учебного 2023–2024 года.

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