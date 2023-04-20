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В Ростовской области ловят водителей со взрывчаткой и ждут новую вспышку COVID-19

20 апреля 2023, 14:41
Фото: Nicolas Alejandro/CC BY 2.0/flickr.com
В Ростовской области ловят водителей со взрывчаткой и ждут новую вспышку COVID-19
В Ростовской области ловят перевозчиков взрывчатки и готовятся к новой волне заболеваемости ковидом, пока в Таганроге решают, кто станет главой городской администрации.

Груз повышенного уровня опасности

В апреле стало известно, что в Ростовской области задержали мобилизованного жителя Кабардино-Балкарии, который предпринял попытку провезти 10 тротиловых шашек.

Telegram-канал Baza рассказал, что в конце марта на трассе между Ростовом-на-Дону и Таганрогом остановили автомобиль УАЗ, за рулем которой находился 30-летний мужчина.

В ходе досмотра транспортного средства в салоне обнаружили десяток тротиловых шашек с парой взрывателей. В общей сложности, житель Кабардино-Балкарии перевозил свыше трех килограммов взрывчатки.

Авторы канала уточнили, что в отношении гражданина проведут проверку, которая может стать основанием для возбуждения уголовного дела. Информация пока не получила подтверждения в правоохранительных органах, данные уточняются.

Фото: ТГ канал bazabazon

Где родился, там и пригодишься

Глава донского Минобра Андрей Фатеев объявил, что подал документы для участия в конкурсе на должность сити-менеджера Таганрога.

Свое желание стать кандидатом на пост главы администрации Таганрога Фатеев объяснил своей связью с родным городом, добавив, что считает его «не чужим».

Рассмотрением документов кандидатов будет заниматься специальная комиссия, которая будет принимать решение — кто станет следующим сити-менеджером Таганрога. Фатеев надеется, что пост займет наиболее достойный из претендентов.

Фото: donland.ru

Только бы не локдаун

Глава федерального Роспотребнадзора Анна Попова поделилась прогнозом о начале новой волны коронавируса, вызванной распространением штамма «арктур» в регионах России.

Специалисты надзорного ведомства предполагают, что уже в мае в Российской Федерации, в том числе Ростовской области, ожидается новая вспышка коронавируса, причиной которой станет заболеваемость населения подвариантом «арктур». Сейчас в России зарегистрировали уже четыре случая заражения этим видом коронавируса.

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По данным Роспотребнадзора, новый штамм обнаружили в Индии, и хотя он чрезвычайно заразен — люди переносят его в легкой форме. Вводить ограничения из-за него власти пока не планируют.

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