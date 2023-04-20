Специалисты надзорного ведомства предполагают, что уже в мае в Российской Федерации, в том числе Ростовской области, ожидается новая вспышка коронавируса, причиной которой станет заболеваемость населения подвариантом «арктур». Сейчас в России зарегистрировали уже четыре случая заражения этим видом коронавируса.