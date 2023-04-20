Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
В апреле стало известно, что в Ростовской области задержали мобилизованного жителя Кабардино-Балкарии, который предпринял попытку провезти 10 тротиловых шашек.
Telegram-канал Baza рассказал, что в конце марта на трассе между Ростовом-на-Дону и Таганрогом остановили автомобиль УАЗ, за рулем которой находился 30-летний мужчина.
В ходе досмотра транспортного средства в салоне обнаружили десяток тротиловых шашек с парой взрывателей. В общей сложности, житель Кабардино-Балкарии перевозил свыше трех килограммов взрывчатки.
Авторы канала уточнили, что в отношении гражданина проведут проверку, которая может стать основанием для возбуждения уголовного дела. Информация пока не получила подтверждения в правоохранительных органах, данные уточняются.
Глава донского Минобра Андрей Фатеев объявил, что подал документы для участия в конкурсе на должность сити-менеджера Таганрога.
Свое желание стать кандидатом на пост главы администрации Таганрога Фатеев объяснил своей связью с родным городом, добавив, что считает его «не чужим».
Рассмотрением документов кандидатов будет заниматься специальная комиссия, которая будет принимать решение — кто станет следующим сити-менеджером Таганрога. Фатеев надеется, что пост займет наиболее достойный из претендентов.
Глава федерального Роспотребнадзора Анна Попова поделилась прогнозом о начале новой волны коронавируса, вызванной распространением штамма «арктур» в регионах России.
Специалисты надзорного ведомства предполагают, что уже в мае в Российской Федерации, в том числе Ростовской области, ожидается новая вспышка коронавируса, причиной которой станет заболеваемость населения подвариантом «арктур». Сейчас в России зарегистрировали уже четыре случая заражения этим видом коронавируса.
По данным Роспотребнадзора, новый штамм обнаружили в Индии, и хотя он чрезвычайно заразен — люди переносят его в легкой форме. Вводить ограничения из-за него власти пока не планируют.