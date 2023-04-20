Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Ранее Telegram-каналы написали о конфликте Пятибратова и начальника ООО «Спецдорстрой» Степана Щедрова из-за строительных работ. У сторон оказались разные версии произошедшего.
По данным канала, Щедров обвинил Пятибратова в том, что тот будто забрал у него два телефона. Сам парламентарий все обвинения отрицал и говорил, что подрядчик сорвал сроки строительства дюкера, а после мешал работникам его компании попасть на объект.
Теперь Don_Mash написал, что телефоны нашли на стройплощадке водовода для Донбасса.
«Пятибратов говорил, что бизнесмен сам уронил их в воду. Позже туда выехала полиция — нашла эти самые Xiaomi», — говорится в публикации.