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В Ростовской области нашли телефоны, в краже которых заподозрили депутата Пятибратова

20 апреля 2023, 10:55
Фото: Don_Mash
В Ростовской области нашли телефоны, в краже которых заподозрили депутата Пятибратова
В Ростовской области удалось найти смартфоны, в хищении которых подозревали местного депутата Петра Пятибратова, сообщает Don_Mash.

Ранее Telegram-каналы написали о конфликте Пятибратова и начальника ООО «Спецдорстрой» Степана Щедрова из-за строительных работ. У сторон оказались разные версии произошедшего.

По данным канала, Щедров обвинил Пятибратова в том, что тот будто забрал у него два телефона. Сам парламентарий все обвинения отрицал и говорил, что подрядчик сорвал сроки строительства дюкера, а после мешал работникам его компании попасть на объект.

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Теперь Don_Mash написал, что телефоны нашли на стройплощадке водовода для Донбасса.

«Пятибратов говорил, что бизнесмен сам уронил их в воду. Позже туда выехала полиция — нашла эти самые Xiaomi», — говорится в публикации.

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