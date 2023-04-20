ВККС объявила вакантной должность председателя Ростовского областного суда

Коллегия объявила вакантной и должность председателя Ростовского областного суда после отставки Елены Золотаревой. По предварительной информации, в доме Золотаревой и еще около 30 судей Ростовской области прошли обыски, им всем, по неподтвержденным данным, предъявили обвинение в мошенничестве.