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ВККС объявила вакантной должность председателя Ростовского областного суда

20 апреля 2023, 16:49
Фото: 1MI
ВККС объявила вакантной должность председателя Ростовского областного суда
В Ростовском областном суде начали поиски нового председателя суда после скандала с обысками у сотрудников сферы юстиции, объявление опубликовали на портале Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС).

В среду, 19 апреля, на портале ВККС появилось объявление о наборе персонала в суды Ростовской области, Восточно-Сибирского округа, Санкт-Петербурга, Севастополя и Краснодарского края.

Коллегия объявила вакантной и должность председателя Ростовского областного суда после отставки Елены Золотаревой. По предварительной информации, в доме Золотаревой и еще около 30 судей Ростовской области прошли обыски, им всем, по неподтвержденным данным, предъявили обвинение в мошенничестве.

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Обращаем внимание, что в объединенной пресс-службе судов Ростовской области отказались комментировать слухи об обысках и расследовании в отношении судей, а потому информация будет уточняться.

Напомним, ранее в Ростовской области назвали наиболее вероятную преемницу Елены Золотаревой.

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