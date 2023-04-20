ВККС объявила вакантной должность председателя Ростовского областного суда

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
Modified Сегодня, 16:51
Updated Сегодня, 16:51
В среду, 19 апреля, на портале ВККС появилось объявление о наборе персонала в суды Ростовской области, Восточно-Сибирского округа, Санкт-Петербурга, Севастополя и Краснодарского края.
Коллегия объявила вакантной и должность председателя Ростовского областного суда после отставки Елены Золотаревой. По предварительной информации, в доме Золотаревой и еще около 30 судей Ростовской области прошли обыски, им всем, по неподтвержденным данным, предъявили обвинение в мошенничестве.
Обращаем внимание, что в объединенной пресс-службе судов Ростовской области отказались комментировать слухи об обысках и расследовании в отношении судей, а потому информация будет уточняться.
Напомним, ранее в Ростовской области назвали наиболее вероятную преемницу Елены Золотаревой.