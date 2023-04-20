С 21 апреля в городе начнется масштабная поэтапная подготовка систем теплоснабжения к отопительному сезону следующего года с гидравлическими и температурными испытаниями теплосетей, а потому ростовчан призывают сообщать о возможных возникающих порывах и дефектах в ООО “РТС” по номеру 8(863) 234-89-44, в АО «Теплокоммунэнерго» по телефону 8(863) 274-50-15 или в Департамент ЖКХ по номерам 05, 244-26-64, 244-26-91, 244-25-98. Также о порывах можно сообщить в единую диспетчерскую службу по телефону 112.