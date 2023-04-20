Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Напомним, совсем недавно отопительный сезон продлили до 20 апреля, и сегодня срок действия постановления администрации истек.
Власти напомнили, что с четверга, 20 апреля, на территории города будет завершен отопительный сезон, специалисты ресурсоснабжающих и жилищных организаций начнут перекрывать вводные задвижки и прекратят подачу теплоносителя в системы городского теплоснабжения.
Горячая вода будет подаваться в штатном режиме, а вот системы теплоснабжения перейдут на летний режим работы - постепенно будут снижаться параметры работы котельных и ТЭЦ.
Кроме того, в городе начнется подготовка к отопительному сезону 2023-2024 года: специалисты начнут готовить к следующей зиме жилищный фонд и социальную инфраструктуру города.
С 21 апреля в городе начнется масштабная поэтапная подготовка систем теплоснабжения к отопительному сезону следующего года с гидравлическими и температурными испытаниями теплосетей, а потому ростовчан призывают сообщать о возможных возникающих порывах и дефектах в ООО “РТС” по номеру 8(863) 234-89-44, в АО «Теплокоммунэнерго» по телефону 8(863) 274-50-15 или в Департамент ЖКХ по номерам 05, 244-26-64, 244-26-91, 244-25-98. Также о порывах можно сообщить в единую диспетчерскую службу по телефону 112.