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Власти Ростова объявили о полном завершении отопительного сезона весной 2023 года

20 апреля 2023, 14:55
Фото: 1MI
Власти Ростова объявили о полном завершении отопительного сезона весной 2023 года
В Ростове в четверг, 20 апреля, власти объявили о полном завершении отопительного сезона 2022-2023 года, об этом сообщили в городской администрации.

Напомним, совсем недавно отопительный сезон продлили до 20 апреля, и сегодня срок действия постановления администрации истек.

Власти напомнили, что с четверга, 20 апреля, на территории города будет завершен отопительный сезон, специалисты ресурсоснабжающих и жилищных организаций начнут перекрывать вводные задвижки и прекратят подачу теплоносителя в системы городского теплоснабжения.

Горячая вода будет подаваться в штатном режиме, а вот системы теплоснабжения перейдут на летний режим работы - постепенно будут снижаться параметры работы котельных и ТЭЦ.

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Кроме того, в городе начнется подготовка к отопительному сезону 2023-2024 года: специалисты начнут готовить к следующей зиме жилищный фонд и социальную инфраструктуру города.

С 21 апреля в городе начнется масштабная поэтапная подготовка систем теплоснабжения к отопительному сезону следующего года с гидравлическими и температурными испытаниями теплосетей, а потому ростовчан призывают сообщать о возможных возникающих порывах и дефектах в ООО “РТС” по номеру 8(863) 234-89-44, в АО «Теплокоммунэнерго» по телефону 8(863) 274-50-15 или в Департамент ЖКХ по номерам 05, 244-26-64, 244-26-91, 244-25-98. Также о порывах можно сообщить в единую диспетчерскую службу по телефону 112.

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