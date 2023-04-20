Posted Сегодня, 17:20
Published Сегодня, 17:20
Modified Сегодня, 17:22
Updated Сегодня, 17:22
Донской военный комиссар Игорь Егоров рассказал, что совсем недавно в законодательство внесли правки, которые позволят некоторым категориям граждан получить отсрочку от службы в армии.
Так федеральное правительство включило в список претендентов на отсрочку специалистов отечественных IT-компаний в возрасте от 27 лет, имеющих высшее образование. При этом срок их работы в организации должен составлять не меньше года.
«Правило распространяется на специалистов со стажем и менее одного года, но при условии, что они окончили вуз за год до своего назначения», — рассказал о единственном исключении из правила Егоров.
Военком напомнил, что компании, желающие получить отсрочку для своих специалистов, должны составить и направить списки кандидатов в Минцифры России не позднее 1 мая. После этого обобщенные списки кандидатов на отсрочку направят в Минобороны России, которые доведут информацию до областных военкоматов.
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