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Военком Ростовской области Егоров рассказал, кто может получить отсрочку от армии

20 апреля 2023, 17:20
Фото: contract.mil.ru
Военком Ростовской области Егоров рассказал, кто может получить отсрочку от армии
Военком Ростовской области Игорь Егоров объявил, что правительство ввело отсрочку от службы в армии для представителей IT-сферы, об этом он сообщил в своем интервью на радио «КП — Ростов-на-Дону».

Донской военный комиссар Игорь Егоров рассказал, что совсем недавно в законодательство внесли правки, которые позволят некоторым категориям граждан получить отсрочку от службы в армии.

Так федеральное правительство включило в список претендентов на отсрочку специалистов отечественных IT-компаний в возрасте от 27 лет, имеющих высшее образование. При этом срок их работы в организации должен составлять не меньше года.

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«Правило распространяется на специалистов со стажем и менее одного года, но при условии, что они окончили вуз за год до своего назначения», — рассказал о единственном исключении из правила Егоров.

Военком напомнил, что компании, желающие получить отсрочку для своих специалистов, должны составить и направить списки кандидатов в Минцифры России не позднее 1 мая. После этого обобщенные списки кандидатов на отсрочку направят в Минобороны России, которые доведут информацию до областных военкоматов.

Ранее в Ростовской области рассказали, как пройдет весенний призыв 2023 года.

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