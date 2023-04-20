Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
Modified Сегодня, 15:57
Updated Сегодня, 15:57
Хотя частичная мобилизация в Ростовской области официально завершилась осенью 2022 года, а в военкоматах опровергли рассылку повесток в рамках нового набора мобилизованных, на Дону продолжают ходить слухи о возможности второй волны мобилизации.
Военком Ростовской области Игорь Егоров развеял опасения дончан, объявив, что продолжать мобилизацию на Дону не планируется.
По словам военкома, военных, служащих по контракту и мобилизованных, в зоне СВО более чем достаточно для выполнения текущих боевых задач.
«Вопрос мобилизации вообще не стоит», — категорично заметил Егоров.
Ранее ростовский депутат Александр Бородай допустил возможность продолжения мобилизации и заявил, что это будет правильным решением для обеспечения быстрого и эффективного достижения целей СВО.