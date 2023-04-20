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Военком Ростовской области Игорь Егоров рассказал о второй волне мобилизации

20 апреля 2023, 15:55
Фото: structure.mil.ru
Военком Ростовской области Игорь Егоров рассказал о второй волне мобилизации
Военком Ростовской области Игорь Егоров прокомментировал возможность второй волны мобилизации, об этом он рассказал в эфире радио «КП-Ростов-на-Дону».

Хотя частичная мобилизация в Ростовской области официально завершилась осенью 2022 года, а в военкоматах опровергли рассылку повесток в рамках нового набора мобилизованных, на Дону продолжают ходить слухи о возможности второй волны мобилизации.

Военком Ростовской области Игорь Егоров развеял опасения дончан, объявив, что продолжать мобилизацию на Дону не планируется.

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По словам военкома, военных, служащих по контракту и мобилизованных, в зоне СВО более чем достаточно для выполнения текущих боевых задач.

«Вопрос мобилизации вообще не стоит», — категорично заметил Егоров.

Ранее ростовский депутат Александр Бородай допустил возможность продолжения мобилизации и заявил, что это будет правильным решением для обеспечения быстрого и эффективного достижения целей СВО.

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