Posted Сегодня, 07:00
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Собеседник рассказывает, что вблизи с селом Чернопоповка в ЛНР, рядом с фронтом, проживают с родителями двое детей, 15 и 16 лет.
«Там им не место. Я разговаривал и с их родителями, и с самими детьми. Дети готовы к выезду в спокойное место, в семью, которая примет их», — отмечает Юрий Мезинов.
По его словам, в возрасте 15 и 16 лет многие выглядят совсем взрослыми и самостоятельными. Но в данном случае это совсем не так — дети очень маленькие.
Подробнее в материале: «Надо идти до конца»: ростовский доброволец Мезинов рассказал о ситуации в зоне СВО