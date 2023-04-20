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Волонтер Мезинов заявил, что хочет массово вывезти детей из ЛНР в Ростовскую область

20 апреля 2023, 07:00
Фото: 1MI
Волонтер рассказал, что детям из Донбасса ищут семью в Ростовской области
Двое детей, 15 и 16 лет, проживают сейчас в Чернопоповке — близко к фронту. Волонтеры ищут им семью в Ростовской области, готовую принять детей. Об этом сообщил RostovGazeta руководитель гуманитарной миссии Юрий Мезинов.

Собеседник рассказывает, что вблизи с селом Чернопоповка в ЛНР, рядом с фронтом, проживают с родителями двое детей, 15 и 16 лет.

«Там им не место. Я разговаривал и с их родителями, и с самими детьми. Дети готовы к выезду в спокойное место, в семью, которая примет их», — отмечает Юрий Мезинов.

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По его словам, в возрасте 15 и 16 лет многие выглядят совсем взрослыми и самостоятельными. Но в данном случае это совсем не так — дети очень маленькие.

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