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Замглавврача онкодиспансера будут судить за взятки в Ростовской области

20 апреля 2023, 08:46
Фото: 1MI
Замглавврача онкодиспансера будут судить за взятки в Ростовской области
В Ростовской области в суд направят уголовное дело в отношении заместителя главного врача областного онкологического диспансера по обвинению в коррупционных преступлениях, сообщили в УСКР.

Всего обвиняемой вменяют 11 эпизодов преступлений за период с 2021 по 2022 годы. Следствие выяснило, что она получала от 30 тысяч до 160 тысяч рублей от пациентов и их родственников за госпитализацию заболевших и назначения им дорогостоящих препаратов.

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Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело, а сотрудницу заключили под стражу. Сама она признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.

Теперь дело направят в суд для рассмотрения по существу.

Ранее стало известно, что бывшего главного архитектора в Таганроге будут судить по обвинению в получении взятки.

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