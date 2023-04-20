Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Всего обвиняемой вменяют 11 эпизодов преступлений за период с 2021 по 2022 годы. Следствие выяснило, что она получала от 30 тысяч до 160 тысяч рублей от пациентов и их родственников за госпитализацию заболевших и назначения им дорогостоящих препаратов.
Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело, а сотрудницу заключили под стражу. Сама она признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.
Теперь дело направят в суд для рассмотрения по существу.
Ранее стало известно, что бывшего главного архитектора в Таганроге будут судить по обвинению в получении взятки.