Всего обвиняемой вменяют 11 эпизодов преступлений за период с 2021 по 2022 годы. Следствие выяснило, что она получала от 30 тысяч до 160 тысяч рублей от пациентов и их родственников за госпитализацию заболевших и назначения им дорогостоящих препаратов.