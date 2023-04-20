В четверг, 20 апреля, стало известно, что в Минстрое Ростовской области ушел в отставку замминистра Валерий Савельев. В пресс-службе ведомства порталу «РБK. Ростов» уточнили, что решение об отставке принял сам чиновник, и его преемника пока не назначили.