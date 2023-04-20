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Замглавы Минстроя Ростовской области Валерий Савельев ушел в отставку с 21 апреля

20 апреля 2023, 16:18
Фото: donland.ru
Замглавы Минстроя Ростовской области Валерий Савельев ушел в отставку с 21 апреля
В Ростовской области с поста ушел замминистра строительства и архитектуры Валерий Савельев, об этом сообщили местные СМИ.

В четверг, 20 апреля, стало известно, что в Минстрое Ростовской области ушел в отставку замминистра Валерий Савельев. В пресс-службе ведомства порталу «РБK. Ростов» уточнили, что решение об отставке принял сам чиновник, и его преемника пока не назначили.

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Сообщается, что Савельев вступил в должность девять месяцев назад — 21 июля прошлого года, что стало причиной увольнения замминистра остается неизвестным.

Ранее главу донского Минобра назвали наиболее вероятным кандидатом на пост сити-менеджера Таганрога.

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