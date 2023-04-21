Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
В среду, 26 апреля, без холодной воды останутся жители Батайска и нескольких районов Ростова. Водоснабжение отключат в 09.00 мск до 24.00 мск. В Ростове ограничение коснется домов на Зеленом острове и улице Путевой.
В водоканале неудобства объяснили необходимостью замены водовода и запорной арматуры. Также в ресурсоснабжающей организации заверили, что воду могут вернуть и раньше намеченного срока, если работы успеют провести оперативно.
Ранее губернатор Василий Голубев потребовал улучшить качество воды в Ростовской области. Сейчас более трех миллионов жителей региона вынуждены пользоваться грязной и опасной водой.