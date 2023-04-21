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Без воды на сутки останутся жители Ростова и Батайска с 26 апреля

21 апреля 2023, 13:38
Фото: vk.com/rostov_vodokanal
Без воды на сутки останутся жители Ростова и Батайска
Водоснабжение ограничат в Ростове и Батайске из-за ремонта, предупредили в Ростовводоканале.

В среду, 26 апреля, без холодной воды останутся жители Батайска и нескольких районов Ростова. Водоснабжение отключат в 09.00 мск до 24.00 мск. В Ростове ограничение коснется домов на Зеленом острове и улице Путевой.

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В водоканале неудобства объяснили необходимостью замены водовода и запорной арматуры. Также в ресурсоснабжающей организации заверили, что воду могут вернуть и раньше намеченного срока, если работы успеют провести оперативно.

Ранее губернатор Василий Голубев потребовал улучшить качество воды в Ростовской области. Сейчас более трех миллионов жителей региона вынуждены пользоваться грязной и опасной водой.

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