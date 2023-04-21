«Ростовская, Курская и Белгородская области — все они сейчас досягаемы для тех дальнобойных средств, что получены киевскими террористами от террористической организации покрупнее — НАТО, — отмечает Анатолий Вассерман. — Более того, поскольку Украина не может вести эффективные боевые действия против Вооруженных Сил России — она бьет, в основном, по мирным жителям».