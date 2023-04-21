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«Бьет, куда дотягивается»: Вассерман пояснил, как Ростов попал в «красную зону» ВСУ

21 апреля 2023, 09:14
Фото: DVIDSHUB/cc by/flickr.com
«Бьет туда, куда дотягивается»: Вассерман пояснил, как Ростов попал в «красную зону»

Депутат Вассерман пояснил, почему Ростов-на-Дону может попадать в зону поражения ВСУ

Украина считает всю территорию России военной целью. Но бить, например, по Владивостоку, ей нечем. Поэтому она бьет туда, куда дотягивается, сообщил RostovGazeta политик, публицист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Напомним, что по данным СМИ, Ростовская область включена в «красную зону» возможного поражения украинскими ракетами и БПЛА.

«Ростовская, Курская и Белгородская области — все они сейчас досягаемы для тех дальнобойных средств, что получены киевскими террористами от террористической организации покрупнее — НАТО, — отмечает Анатолий Вассерман. — Более того,  поскольку Украина не может вести эффективные боевые действия против Вооруженных Сил России — она  бьет, в основном, по мирным жителям».

Ростов-на-Дону попал в «красную» зону поражения украинскими ракетами и беспилотниками
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Собеседник подчеркивает, что сейчас можно лишь продолжать ликвидацию Украины, как самостоятельной политической сущности, обладающей возможностью получать оружие.

«А когда мы ее ликвидируем, скорее всего, внутри НАТО начнутся серьезные перемены. Поскольку те, кто поставил на террор не только свой личный авторитет, но и экономику многих народов, потерпят поражение», — резюмирует спикер.

Ранее, со ссылкой на слова добровольца, RostovGazeta сообщала о ситуации в зоне СВО. 

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