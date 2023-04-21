Буцаев: Акция по сбору макулатуры “Миллион — Родине!” проходит в России второй раз

Из заявления PR-директора департамента коммуникаций РЭО Дмитрия Бойко следует, что в минувшем году в рамках общенациональной акции по сбору макулатуры на переработку отправили 73 тонны вторсырья. В первом сезоне приняли участие свыше 83 тысяч граждан из 70 регионов. Собранный миллион рублей был направлен на благотворительность.