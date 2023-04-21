Буцаев: Акция по сбору макулатуры “Миллион — Родине!” проходит в России второй раз

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Масштабную акцию „Миллион — Родине!“ проводят в России уже второй раз, пишет tagilcity.ru. Всё вторсырьё, собранное активистами в течение первого месяца, направят на переработку, а вырученные от неё средства – на благотворительность.
В школах и вузах волонтёры проводят экологические уроки, мастер-классы и лекции. В акции участвуют жители 35 российских субъектов. Экологи запланировали также экскурсии на предприятия, специализирующиеся на сортировке и переработке вторичного сырья.
Из заявления PR-директора департамента коммуникаций РЭО Дмитрия Бойко следует, что в минувшем году в рамках общенациональной акции по сбору макулатуры на переработку отправили 73 тонны вторсырья. В первом сезоне приняли участие свыше 83 тысяч граждан из 70 регионов. Собранный миллион рублей был направлен на благотворительность.
Участникам предлагают два формата акции: самостоятельную организацию сбора макулатуры в своих учреждениях/организациях и сдачу накопленного вторсырья в верифицированные пункты приёма. Заявку на вывоз макулатуры можно оформить при наличии объема от 500 килограммов.
Подробности об акции „Миллион — Родине!“, форматах участия в ней, а также о мероприятиях и региональных координаторах – на сайте https://миллион-родине.рф/
Средства, вырученные от переработки вторсырья, планируют направить на оказание гуманитарной помощи столкнувшимся с трудностями семьям из ДНР, ЛНР и Запорожской области. Кроме того, на поддержку можно рассчитывать общеобразовательным учреждениям новых регионов России.
Следует отметить, что акцию „Миллион — Родине!“ проводят в рамках реализации масштабного национального проекта «Экология». Авторы инициативы – РЭО и всероссийская общественная организация эковолонтеров «Делай!».