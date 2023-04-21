Как выяснил Telegram-канал «Че по Ростову?», полицейский находился в командировке в ЛНР. Там он приобрел 28 патронов, автомат АК-74 и четыре боевые ручные осколочные гранаты РГД-5. Оружие и боеприпасы он спрятал в дорожную сумку, а ее в багажник КамАЗ с ростовскими госномерами.