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Дело возбудили на начальника из ГИБДД на Дону за попытку вывезти оружие из зоны СВО

21 апреля 2023, 15:40
Фото: 1MI
Начальника полиции поймали в Ростовской области при попытке вывезти боеприпасы из зоны СВО
В Ростовской области задержали начальника полиции, пытавшегося вывезти оружие и боеприпасы из зоны СВО, пишут Telegram-каналы.

В Ростовской области уголовное дело возбуждено в отношении начальника отделения ГИБДД по Смоленской области. Майора поймали на попытке вывезти с территории спецоперации оружия и боеприпасов.

Как выяснил Telegram-канал «Че по Ростову?», полицейский находился в командировке в ЛНР. Там он приобрел 28 патронов, автомат АК-74 и четыре боевые ручные осколочные гранаты РГД-5. Оружие и боеприпасы он спрятал в дорожную сумку, а ее в багажник КамАЗ с ростовскими госномерами.

Однако пограничники все равно смогли найти тайник в машине, когда она выезжала из зоны СВО в Ростовскую область на КПП «Донецк („Изварино“).

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Сообщается, что полицейского задержали. С какой целью он купил и пытался вывезти оружие, только предстоит выяснить следователям.

Официальной информации о деле пока не поступало, она уточняется.

Ранее проводница в Ростовской области заявила, что военные подбросили ей патроны.

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