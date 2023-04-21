Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
В Ростовской области уголовное дело возбуждено в отношении начальника отделения ГИБДД по Смоленской области. Майора поймали на попытке вывезти с территории спецоперации оружия и боеприпасов.
Как выяснил Telegram-канал «Че по Ростову?», полицейский находился в командировке в ЛНР. Там он приобрел 28 патронов, автомат АК-74 и четыре боевые ручные осколочные гранаты РГД-5. Оружие и боеприпасы он спрятал в дорожную сумку, а ее в багажник КамАЗ с ростовскими госномерами.
Однако пограничники все равно смогли найти тайник в машине, когда она выезжала из зоны СВО в Ростовскую область на КПП «Донецк („Изварино“).
Сообщается, что полицейского задержали. С какой целью он купил и пытался вывезти оружие, только предстоит выяснить следователям.
Официальной информации о деле пока не поступало, она уточняется.
Ранее проводница в Ростовской области заявила, что военные подбросили ей патроны.